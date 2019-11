BELISLE AUBERTIN, Simonne



À Longueuil, le 25 novembre 2019, à l'âge de 90 ans, est décédée Mme Simonne Belisle, épouse de feu M. Roger Aubertin. Elle était la fille de Philippe Belisle et Léa Desnoyers et la soeur de feu Jeannette Desmarais.Elle laisse dans le deuil ses beaux-frères et belles-soeurs, plusieurs neveux et nièces, parents et amis.Elle sera exposée le vendredi 13 décembre 2019 de 14h à 17h et de 19h à 21h ainsi que le samedi 14 décembre 2019 à compter de 9h, suivi d'une cérémonie à 11h en la chapelle de:505, BOUL. CURÉ POIRIER OUESTLONGUEUIL, QC, J4J 2H5www.dignitequebec.com