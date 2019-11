CÔTÉ, Donald



À Montréal, le 15 novembre 2019, à l'âge de 76 ans, est décédé Monsieur Donald Côté, époux de feu Madame Marie-Thérèse Allain.Il laisse dans le deuil ses enfants Marc-André (Mélanie Dorval et sa fille Laurie-Anne) et Alexandre, sa soeur Rina, ses frères Ralph (Rita), Robert (Micheline) et Énoil (Gisèle), ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 7 décembre 2019 de 10 heures à 12 heures et de 15 heures à 17 heures au complexe funéraire:Une réunion de prières aura lieu ce même jour à 17 heures au complexe.Une autre cérémonie religieuse aura lieu au début du mois d'août à l'Église de Sainte-Marie-de-Kent au Nouveau-Brunswick.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation de l'Hôpital Général Juif de Montréal serait apprécié en sa mémoire