CHARTRAND, Ronald



De Saint-Jérôme, le 23 novembre 2019, à l'âge de 84 ans, est décédé M. Ronald Chartrand, époux de Mme Pierrette Thivierge.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Line (Alain Germain), Luc (Sophie Laflamme) et Nathalie (Stéphane Girard), ses petits-enfants Marjolaine, Guillaume, Jade, Rose, Agathe et leurs conjoints, ses arrière-petits-enfants Clémentine, Louis, Daphné, Adèle et Zackary, ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi le 7 décembre 2019 dès 9h30 en l'église Ste-Paule, située au 920 rue Labelle, Saint-Jérôme, les funérailles suivront à 11h.La direction des funérailles fut confiée à la :Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital régional de Saint-Jérôme.