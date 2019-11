GOYETTE, Lawrence E. "Larry"



À Laval, le 20 novembre 2019, à l'âge de 90 ans, est décédé M. Lawrence E (Larry) Goyette, époux de Mme Margot Lavoie.Outre son épouse il laisse dans le deuil ses fils, Louis, Paul (Marie- Hélène), François (Chantal), ainsi que son petit-fils, Vincent, son frère, Raymond (Micheline), ses soeurs, Thérèse (feu Gilles), Claire (Maurice), Louise, ses beaux-frères et belles-sœurs, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis. Il fut précédé par Mme Violette Pagé la mère de ses enfants.La famille vous accueillera le vendredi 6 décembre 2019 de 18h30 à 22h00 ainsi que le samedi 7 décembre 2019 de 9h00 à 10h30 à la:Les funérailles seront célébrées le samedi 7 décembre 2019 à 11h en:4080 BOUL. SAINT-MARTIN OUESTLAVAL, Qc H7T 1C1450-682-5515L'inhumation des cendres se fera au cimetière Notre-Dame-des-Neiges à une date ultérieure.La famille tient à remercier l'équipe du 5ième étage Ouest-Nord de l'hôpital Cité de la santé de Laval pour leurs bons soins et dévouement auprès de M. Goyette.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Cité de la Santé.