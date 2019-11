Ce n’est pas fini pour les Eagles

Le quart-arrière Carson Wentz est méconnaissable. Les joueurs blessés affluent. La défensive n’a plus sa profondeur et sa vigueur des beaux jours. Bref, ça sent la panique à Philadelphie, une ville où les partisans ne font pas dans la dentelle. Pourtant, malgré les apparences, les Eagles ne sont pas morts.

Avec une fiche de cinq victoires et six revers, dans une conférence aussi relevée que la Nationale, les chances que les Eagles continuent de jouer au football en janvier peuvent sembler minces, voire inexistantes.

Toutefois, en regardant de plus près, la première position détenue par les Cowboys (6-6) dans la division Est demeure tout à fait accessible.

Premièrement, le duel du 22 décembre entre les deux rivaux pourrait faire foi de tout. Quant au reste du calendrier, les Eagles joueront à deux reprises contre les Giants, en plus de se mesurer aux Dolphins et aux Redskins. On dit souvent qu’il n’y a pas de matchs faciles dans la NFL, mais c’est tout de même ce qui s’en rapproche le plus.

De leur côté, les Cowboys héritent d’un calendrier qui n’est pas indomptable, mais qui est tout de même moins favorable que celui des Eagles. Ils devront d’abord prendre la route de Chicago, où il n’est jamais commode de jouer en décembre. Suivront ensuite les Rams, Eagles et Redskins.

Bref, les Eagles ne sont pas morts, même s’ils ne sont pas sortis du bois.

Problèmes autour de Wentz

Si l’offensive ne retrouve pas ses repères, il deviendra toutefois difficile de s’extirper du trou. Le cas du quart-arrière Carson Wentz est un véritable casse-tête cette saison.

Le rouquin a connu un début de carrière tellement fulgurant qu’il devient difficile dans toute analyse de se détacher de sa saison 2017 phénoménale. Or, force est de constater que depuis la blessure qui a mis fin à cette extraordinaire campagne, Wentz en arrache.

Bien sûr, le pivot de 26 ans bénéficie de circonstances atténuantes pour justifier ses prestations en dents de scie. Dimanche dernier, ses deux meilleurs joueurs de ligne offensive, Lane Johnson et Brandon Brooks, étaient sur la touche. Cette ligne offensive doit d’ailleurs composer avec plusieurs bobos et le bloqueur recrue Andre Dillard connaît un début de carrière plutôt difficile.

Ses receveurs forment aussi un groupe affecté par les blessures et les contre-performances. Selon ESPN, les Eagles sont en effet 31es à cette position pour les verges amassées par le groupe (1118 verges au total), et derniers pour la moyenne de verges par réception (10,8 verges) chez les ailiers espacés. Ils ont par ailleurs échappé 17 passes, le quatrième plus haut total du circuit.

Correctifs à apporter

Cela étant dit, les meilleurs quarts-arrière, ceux à qui les équipes dévouent le plus de ressources financières, doivent s’élever au-dessus de ces contraintes. Dans des défaites crève-cœur dans les deux dernières semaines, lors desquelles la défensive n’a rien à se reprocher, Wentz a été responsable de cinq revirements.

Il est le type de quart-arrière qui a toujours privilégié une approche agressive, n’hésitant pas à s’accrocher au ballon une seconde de plus pour décocher une bombe. Or, à l’heure actuelle, il n’a pas le personnel autour de lui pour pratiquer ce style téméraire.

Wentz n’est définitivement pas au stade où il est devenu un projet à jeter aux ordures. Son talent monstre ne peut s’être évaporé soudainement. Sauf qu’il faut cesser de le défendre aveuglément sous prétexte que tous ceux qui l’entourent sauf lui sont responsables de la déveine des Eagles, qui sont encore bien en vie malgré les apparences. Car une fois en séries, tout peut arriver, comme ils l’ont habilement démontré il y a deux ans, quand la planète NFL en entier les avait enterrés.

Semaine 13

Jeudi : mes choix

Chicago à Detroit : BEARS

Buffalo à Dallas : COWBOYS

La Nouvelle-Orléans à Atlanta : SAINTS

Dimanche : mes choix

Tennessee à Indianapolis (13 h) : TITANS

NY Jets à Cincinnati (13 h) : JETS

Washington en Caroline (13 h) : PANTHERS

San Francisco à Baltimore (13 h) : RAVENS

Tampa Bay à Jacksonville (13 h) : BUCCANEERS

Cleveland à Pittsburgh (13 h) : STEELERS

Green Bay à NY Giants (13 h) : PACKERS

Philadelphie à Miami (13 h) : EAGLES

LA Rams en Arizona (16 h 05) : RAMS

LA Chargers à Denver (16 h 25) : CHARGERS

Oakland à Kansas City (16 h 25) : CHIEFS

N.-Angleterre à Houston (20 h 20) : PATRIOTS

Lundi : mon choix

Minnesota à Seattle (20 h 15) : SEAHAWKS

