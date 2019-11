Corée du Nord: Abe est l’homme «le plus stupide de l’Histoire»

La Corée du Nord a qualifié le premier ministre japonais Shinzo Abe d’« homme le plus stupide de l’Histoire », l’avertissant qu’il « pourrait bien voir un vrai missile balistique sous son nez » bientôt.

Le premier ministre japonais avait condamné le lancement de missiles balistiques par la Corée du Nord jeudi, en violation des résolutions de l’ONU.

« On peut dire que Abe est un idiot et l’homme le plus stupide de l’Histoire, car il n’arrive pas à distinguer un missile d’un (lanceur de missiles multiples de très grande dimension) en voyant le reportage accompagné d’une photo », a déclaré un responsable du ministère des Affaires étrangères nord-coréen à une déclaration de l’agence de presse d’État KCNA.

« Abe pourrait voir ce qu’est un véritable missile balistique dans un avenir proche et sous son nez... Abe n’est qu’un parfait imbécile », a ajouté ce responsable, jugeant préférable que la Corée du Nord évite de traiter avec M. Abe, un « nain politique ».

C’est la deuxième fois en un mois que la Corée du Nord critique ainsi le premier ministre japonais, déjà traité d’ » idiot » et de « vaurien ».

La Corée du Nord a tiré jeudi deux projectiles en direction de l’est depuis la province du Hamgyong du Sud, qui sont tombés dans la mer du Japon, selon l’état-major sud-coréen.

L’agence nord-coréenne KCNA a confirmé plus tard que le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un avait assisté au test d’un « lanceur de missiles multiples de très grande dimension ».

En vertu des résolutions de l’ONU, Pyongyang n’a pas le droit de procéder à des tirs de missiles balistiques.

Après la spectaculaire détente de 2018 sur la péninsule, les pourparlers entre les États-Unis et la Corée du Nord pour obtenir le démantèlement du programme nucléaire nord-coréen en échange d’une levée des sanctions économiques sont au point mort.

Pyongyang a donné à Washington jusqu’à fin 2019 pour présenter une nouvelle offre, et a menacé à plusieurs reprises ces dernières semaines de se retirer définitivement des discussions.