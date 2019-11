MONGEAU, Jacques



À Granby, le dimanche 24 novembre 2019 est décédé, à l'âge de 83 ans, Jacques Mongeau, conjoint de Eloise Faubert.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants Sylvie (Hubert), Lyne et Denis (Linda), les enfants de sa conjointe, Josée (Yvon) et Daniel (Chantal), ses petits-enfants Véronique, Alexandre, Marie-Soleil et Nicolas, les petits-enfants de sa conjointe, Sophie, Jonathan et Olivier, son arrière-petit-fils Jérémie ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au Complexe funéraire:le dimanche 8 décembre 2019 de 10h30 à 13h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 13h en la chapelle du complexe.