BEAUCHEMIN, Marcel



C'est avec grande tristesse que nous annonçons le décès de Marcel Beauchemin, de Saint-Eustache, le 27 novembre 2019 à l'âge de 86 ans.Outre son épouse et grande amoureuse Pauline Blais, il laisse dans le deuil ses enfants Denis Beauchemin (Marc Mazuhelli) et Josée Beauchemin (Christian Genois), nés de son premier mariage avec feu Marguerite Vermette, ses beaux-enfants Robert Gagnon (Nicole Séguin) et Suzanne Gagnon (François Marcoux), ses sept petits-enfants, son arrière-petite-fille, sa soeur Jeannine, les familles Beauchemin, Blais et Vermette ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera les vendredi 6 décembre, de 14h à 17h et de 19h à 21h, et samedi 7 décembre de 10h à 11h30 au Complexe funéraireST-EUSTACHE (450-473-5934)Une cérémonie aura lieu le 7 décembre, à 11h30, en la chapelle du complexe.La famille aimerait remercier chaleureusement l'équipe de la Maison Sercan pour leur dévouement et leurs soins constants.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Sercan.