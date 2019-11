LEBLANC, Marcel



À Montréal, le lundi 25 novembre 2019, est décédé paisiblement et entouré de sa famille, à l'âge de 96 ans, Marcel Leblanc, époux de feu Aline Sauvé.Il laisse dans le deuil, ses fils Normand et André (Manon Delisle), ses petits-enfants Mathieu, François-Olivier, Caroline, Gabriel, Jacinthe et Anne-Sophie, ses arrière-petits-enfants, son ex-belle-fille, Andrée Langevin, son beau frère Fernand Sauvé ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au Complexe funéraire:le jeudi 5 décembre 2019, de 14 h à 20 h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 20 h, en la chapelle du complexe.