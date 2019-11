MATHIEU, Roland



C'est avec une grande tristesse que nous annonçons le décès de M. Roland Mathieu, survenu le mercredi 20 novembre 2019, à son domicile de St-Jean-sur-Richelieu, à l'âge de 90 ans. Il nous a quittés paisiblement entouré de son épouse Gilberte (Gigi) Contant Mathieu et de son fils Richard Mathieu.Il laisse dans le deuil outre son épouse Gilberte, sa fille Louise Mathieu (Michel) et son fils Richard (Denise), ses petits-enfants: Patrick Mathieu (Geneviève), Jonathan Hall-Mathieu (Valérie), Maxime Mathieu (Jennifer), ses arrière-petits-enfants: William, Roselyne, Zoey, ses belles-soeurs: Yvette Mathieu, Germaine Mathieu, Cécile Contant Provençal et Fernande Renaud Contant, sa très dévouée nièce Solange Nagant (Pierre) ainsi que plusieurs neveux et nièces, parents et amis et ex-compagnons de golf de St-Jean-sur-Richelieu.Respectant la volonté du défunt, aucune exposition ou cérémonie n'aura lieu.Un sincère remerciement au personnel des soins palliatifs autant à l'hôpital qu'au CLSC de St-Jean-sur-Richelieu ainsi qu'à tous ceux qui ont collaboré, de près ou de loin, au bien-être de Roland durant sa maladie.www.lesieuretfrere.com