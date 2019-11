MARTEL, Michel



Le 15 novembre 2019, à l'âge de 56 ans est décédé Michel Martel, fils de Denis Martel et de feu Hélène Boisselle.Il laisse dans le deuil sa soeur Joanne (Robert), ses nièces Stéphanie (Esteban) et Véronique, son neveux Patrick ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances samedi le 7 décembre de 12h à 17h à la :514-631-1511Les funérailles suivront en la chapelle de la résidence à 17h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire en un don à Diabète Québec.