BOUCHARD, Roland



C'est avec tristesse que nous annonçons le décès de Monsieur Roland Bouchard, époux bien-aimé de Madame Monique Pepin, le 23 novembre 2019 à l'âge de 79 ans.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses trois fils, Simon (Sophie Perron), Patrice (Iran Flores) et Marc-André et ses petits-enfants Benjamin et Joëlle. Il était le frère de Ghislaine, Ronald, Jules et Michel.La famille recevra les condoléances le samedi 7 décembre 2019 de 13h à 16h au complexe funéraire Urgel Bourgie,/Athos, 1255 ave Beaumont, Ville Mont-Royal.Les funérailles suivront à 16h dans le salon du complexe.Au lieu de fleurs, vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation Mira.