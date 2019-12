Harvey-Pinard dompte les Huskies

Menés par un Rafaël Harvey-Pinard combatif, ayant inscrit deux buts face à son ancienne formation, les Saguenéens de Chicoutimi sont venus à bout des Huskies de Rouyn-Noranda grâce à une excellente première moitié de partie par la marque de 7 à 3, samedi après-midi.

« Ils ont été meilleurs que nous dans la deuxième moitié du match. On a eu besoin du coussin qu’on s’était créé. Le jeu est devenu beaucoup plus ouvert, c’était des chances de part et d’autre. Nous ne devons pas nous enfler trop la tête avec la façon dont nous avons joué défensivement. Nous pouvons être meilleurs que ça et il faut qu’on le soit. On a donné beaucoup trop de chances de marquer », a déclaré l’entraîneur-chef des Saguenéens, Yanick Jean, après la partie.

En ce match annuel des toutous, les Saguenéens n’ont pas fait languir bien longtemps leurs partisans samedi après-midi. Dès le premier tir des Bleus, Ethan Crossman a soulevé la foule et provoqué une avalanche de peluches sur la glace du Centre Georges-Vézina.

Harvey-Pinard se gâte

Après avoir passé les quatre premières années de sa carrière junior majeur avec les Huskies de Rouyn-Noranda, le match de samedi était le premier du numéro 11 face à cette dernière. Celui qui avait affirmé au Journal avoir « encerclé la date sur le calendrier » était bel et bien prêt pour ce duel émotif face à son ancienne formation. Alors que le match n’était pas vieux de cinq minutes, Harvey-Pinard (13e) a propulsé son équipe en avance à l’aide d’un tir sur réception du haut des cercles. Ce but en avantage numérique était le premier des deux buts des Sags dans cette partie. C’était le troisième match consécutif dans lequel la formation de Yanick Jean marquait deux buts en avantage numérique. Harvey-Pinard a continué son excellente soirée de travail en ajoutant un deuxième filet à sa fiche dans la partie à l’aide d’une savante déviation.

« C’est toujours le fun de revoir tes anciens chums et je pense qu’il avait une bonne relation avec l’équipe des Huskies. Pour notre capitaine, je suis content qu’on ait remporté ce match-là. Je suis convaincu que lui aussi est très content », a expliqué le pilote de Bleus après la rencontre.

À l’instar de son capitaine, Théo Rochette a joué l’un de ses bons matchs cette saison pour les Bleus. Dans la partie, Rochette a inscrit ses 3e et 4e filets de la saison.

À noter que Vladislav Kotkov était de retour dans la formation de Jean. Il a obtenu une passe dans la partie. L’entraîneur au développement des joueurs du Canadien de Montréal Francis Bouillon était présent au match et a discuté avec les deux espoirs du Canadien, Harvey-Pinard et Samuel Houde, après la rencontre.