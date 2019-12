Jacob Kelly de retour dans l’action

RIMOUSKI | Les joueurs de l’Océanic ont encore en mémoire leur revers de 3-2 subi dimanche dernier à Drummondville et ils voudront s’assurer que le résultat soit différent ce dimanche à Rimouski.

« Les Voltigeurs sont toujours difficiles à battre. Ils alignent des joueurs compétitifs. Ils jouent ce samedi. Nous allons les épier et être prêts pour demain devant nos partisans. Nous avons un match à gagner avant de partir pour quatre matchs en Abitibi », a commenté l’entraîneur-chef de l’Océanic, Serge Beausoleil, samedi matin.

La formation rimouskoise pourra compter sur le retour d’au moins un de ses cinq attaquants blessés pour l’affrontement face aux Voltigeurs. « Jacob Kelly sera de retour. On verra demain pour Raska et Collin qui sont très près d’un retour », a précisé le pilote de la formation. Ludovic Soucy (commotion cérébrale) ne reviendra pas avant la semaine prochaine. Dmitri Zavgorodniy et Colten Ellis sont des blessés à long terme. Le retour de Kelly signifie le retour d’Alexis Brisson avec son équipe midget AAA des Grenadiers de Châteauguay. « Il a joué hier [vendredi] et il a marqué. Il est de retour dans le midget AAA. » Brisson a cependant fait une très belle impression lors de son séjour de cinq matchs avec l’Océanic. Il a obtenu deux passes, a eu de bonnes chances de marquer et il s’est même retrouvé pour un match sur le premier trio avec Alexis Lafrenière et Cédric Paré.

Satisfait de Joly

Sans vouloir statuer publiquement sur l’utilisation de ses joueurs de 20 ans la veille des matchs, Serge Beausoleil se dit satisfait du premier match de D’Artagnan Joly jeudi contre Sherbrooke.

« Nous avons généré 15 chances de marquer et il a été impliqué dans sept de ces chances, sans avoir participé à un seul entraînement. Il compte les matchs. Il sait ce qu’il a à faire pour rester ici. Nous allons parler aux joueurs avant de faire des annonces sur les 20 ans, mais le statu quo semble envisageable pour demain. »