La Caisse a des parts dans la société mère des Cuirs Bentley

La Caisse de dépôt et placement du Québec est l’un des importants actionnaires de la société mère du fonds d’investissement européen qui a récemment acheté Bentley et qui a entamé une restructuration qui pourrait coûter des dizaines de milliers de dollars à des compagnies du Québec.

Hier, Le Journal révélait que le détaillant Bentley avait l’intention de fermer 92 de ses 250 boutiques à travers le Canada, donc 25 au Québec.

L’enseigne spécialisée en sacs et valises s’est récemment placée sous la Loi sur la faillite et l’insolvabilité avec l’intention de faire une proposition à ses créanciers. Ses dettes s’élèvent maintenant à 36,9 millions $.

Cuirs Bentley, dont le siège social est à Montréal, doit notamment 285 000 $ à Ivanhoé Cambridge, soit le bras immobilier de la Caisse de dépôt et placement du Québec, et 139 000 $ au fonds de placement immobilier Cominar. L’entreprise a aussi des dettes envers le ministère du Revenu et l’Agence du revenu du Canada.

Or, le nouveau propriétaire de Bentley est le fonds d’investissement RE:Capital, a confirmé jeudi au Journal le détaillant.

RE:Capital est la branche canadienne de la société Hilco Capital. Cette dernière appartient au groupe américain Hilco Global détenu à 27 % par la Caisse.

Partenariat

Dans un communiqué daté du 29 mars dernier, on peut lire que la Caisse et Hilco Global ont signé un partenariat à long terme. « Ce nouveau partenariat permet à la Caisse d’appuyer la stratégie à long terme et la croissance continue de Hilco Global, un spécialiste mondial de l’évaluation d’actifs, de la monétisation et des services-conseils », écrit-on.

« La Caisse vise également la réalisation d’investissements annuels d’environ 150 millions $ US, aux côtés d’Hilco Global, en actifs en difficulté et autres situations spéciales. »

Vendredi, le porte-parole de la Caisse, Maxime Chagnon, a indiqué que son organisation n’émettra pas de commentaires sur les activités commerciales et quotidiennes d’Hilco Global. Trois membres de la Caisse siègent au conseil d’administration de la société américaine.