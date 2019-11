La maison de la semaine: la vie rêvée en condo

Ce reportage a été réalisé avec la collaboration de Louise Baker, courtière immobilière de Re/Max 1er Choix. Pour en connaître davantage sur cette propriété, cliquez ici.

Consacrer davantage de temps à une foule d’activités, plutôt qu’à l’entretien de sa propriété. Recevoir confortablement parents et amis à partager un repas et même à passer la nuit. Admirer constamment un paysage époustouflant, autant dans les espaces de vie ouverts que dans la luxueuse suite principale. N’est-ce pas une vie de rêve que suggère notre condo de la semaine, situé à Saint-Augustin-de-Desmaures?

L’édifice Le Sommet II s’élève dans un secteur boisé et surélevé en bordure de la rue Lionel-Groulx. C’est rempli d’un sentiment de plénitude grandissant plus on s'en approche, comme si ici, rien ne pouvait nous atteindre.

Avant d’entrer dans l’ascenseur qui nous mènera au condo de la semaine, proposé par Louise Baker de Re/Max 1er Choix, on découvre peu à peu les différents services offerts à tous les propriétaires : suites à louer pour accueillir la visite, salle de jeux pour les enfants, gym et piscine intérieure. Sur d’autres étages, on retrouvera le salon urbain avec bibliothèque, télévision et table de billard, la cuisine avec bar et salle à manger à louer, le golf virtuel intérieur, l’atelier de bricolage, la terrasse aménagée sur le toit avec barbecues et corridor de nage, etc. Puis l’été, la piscine extérieure ainsi que le court de tennis attendent les adeptes. Impossible de demeurer inactif ici!

Photos de Courtoisie

Photos de Courtoisie

Le condo se déploie au 7e étage et profite d’une vue spectaculaire sur les Laurentides et les Appalaches, ainsi que sur le fleuve Saint-Laurent et le lac Saint-Augustin. Une porte-patio quadruple et une grande fenêtre, toutes deux surmontées d’impostes, laissent entrer ce formidable panorama à l’intérieur, tandis que la terrasse de 35 pieds de longueur permet de s’en approcher un peu. La cuisine, la salle à manger ainsi que le salon à aire ouverte bénéficient de ce tableau grandeur nature.

Très chic décor

Entre le mur de pierre longeant la salle à manger, le plancher de bois d’ingénierie grisonnant, le plafond de 10 pieds de hauteur et le mur du salon sur lequel repose le meuble de télévision, se dévoile un décor chic, confortable et abondamment lumineux. Autour de la table qui s’anime à l’heure des repas, ou assis sur le canapé modulaire destiné à la détente, on vit le moment présent.

Photos de Courtoisie

La cuisine qui se déploie tout près révèle ses nombreux charmes. Notamment ses armoires lustrées réfléchissant la lumière, son dosseret en granite exceptionnel, sa hotte cheminée en acier inoxydable qui grimpe jusqu’au plafond, son comptoir en granite près duquel il est possible d’asseoir quatre personnes, son lave-vaisselle encastré et son évier double sous-plan. Le futur cuisinier qui s’exécutera dans cet environnement aura le loisir de se donner en spectacle devant ses invités, tout en s’inspirant du paysage en face de lui.

Photos de Courtoisie

Photos de Courtoisie

Et que dire des luminaires choisis avec soin dans la cuisine, mais aussi dans chacune des pièces du condo, qui font honneur à ce décor haut de gamme.

Suite cinq étoiles

La suite principale nous transporte en vacances dans un grand hôtel, avec sa porte-patio triple menant sur la terrasse, devant l’immensité du panorama. Les teintes douces et enveloppantes de la pièce font une place au bleu du ciel et au vert des résineux qui s’imposent dans la nature en ce début d’hiver.

Photos de Courtoisie

En se rendant à la salle de bains principale, on croise la garde-robe de monsieur et le walk-in de madame, avant de s’extasier devant la magnifique baignoire et la douche en verre côte à côte, où l’on s’imagine déjà se prélasser. Sur le mur opposé, un immense miroir entouré d’une vanité offrant beaucoup de rangement reflète le magnifique décor qui donne envie de prendre soin de soi.

Photos de Courtoisie

Photos de Courtoisie

Le condo compte également deux vastes espaces de rangement, une salle de lavage, un bureau aménagé derrière une splendide porte en verre, une seconde salle de bains accueillant une douche spacieuse, ainsi qu’un chic hall d’entrée avec garde-robe walk-in.