Le week-end culturel de Laurence Jalbert

Quel est le livre que vous tenez à lire ?

Photo courtoisie

Le nouveau roman de Margaret Atwood, Les testaments, qui est la suite de La servante écarlate (The Handmaid’s Tale) qui a fait l’objet d’une série télé. Quel propos pertinent et quelle auteure visionnaire ! En tant que femme, on se pose des questions. Le fanatisme religieux est une réalité qui fait peur. Je ne veux pas être alarmiste, mais il y a des choses qui me sidèrent, qui me dépassent et qui me jettent à terre au point d’avoir peur que cela puisse se produire. Je vais certainement lire le livre avant de voir la quatrième saison télé.

Quel est le prochain film que vous irez voir ?

Photo courtoisie

Je veux voir le film Hors normes, où il est question d’enfants et d’adolescents autistes. Le sujet m’interpelle parce que l’un de mes petits-fils de 14 ans est atteint du syndrome d’Asperger. Mais je tiens aussi à le voir pour la performance de Vincent Cassel, un comédien que j’adore. Sinon, parmi les films que j’ai vus, j’ai aimé Judy, sur Judy Garland. Voir la déchéance de quelqu’un d’aussi talentueux aux prises avec des problèmes d’alcool nous fait réaliser que personne n’est à l’abri, surtout pas les artistes souvent dotés d’une fragilité nécessaire pour réussir dans ce métier. C’est un monde de hauts et de bas.

Quel est le spectacle auquel vous comptez assister ?

Photo courtoisie, OSA

Je vais emmener ma petite-fille qui adore danser voir le spectacle Révolution après les fêtes. Je ne pourrai pas passer à côté. Entre-temps, je compte aller voir Illumi, la féerie de lumières, le nouveau spectacle de Cavalia à Laval. C’est le genre d’émerveillement dont j’ai besoin.

Quelle est la série télé que vous aimez suivre ?

Photo d’archives

La série M’entends-tu ? à Télé-Québec est celle que je ne veux pas manquer et que je regarde en rafale. Principalement, parce que c’est la vraie vie et le quotidien d’une partie de notre société qui vit en milieu défavorisé. Il y a des gens à côté de nous qui se battent pour survivre. Ils sont en état de survie à chaque instant de leur vie. On a réussi à traiter le sujet avec humour. Ce n’est pas drôle, mais ça apporte une certaine légèreté.

Qui dans le milieu artistique suscite votre admiration ?

Photo Pierre-Paul Poulin

J’admire Renée Martel et Paul Daraîche qui sont pratiquement frère et sœur cosmiques, étant nés le même jour, le même mois de la même année, presque à la même heure. Paul a chanté toute sa vie dans des conditions misérables tout en gardant le sourire. Il a écrit des chansons, comme À ma mère, qui sont à mes yeux des chefs-d’œuvre. Quant à Renée, elle s’est investie dans ce métier depuis son enfance. Malgré les épreuves, elle sait rebondir. Ce sont deux grands amis authentiques qui font preuve d’ouverture. Ils sont synonymes de bonheur et m’aident à voir la vie d’une autre façon. Je les admire et ils sont tous les deux une source d’inspiration.

Photo Agence QMI, Sébastien St-Jean

On suit Laurence Jalbert