Les maisons en pain d’épices de Portsmouth

Portsmouth (NH) | Pour une 29e année, la Société historique de Portsmouth propose son Concours annuel de maisons en pain d’épices. Du 6 au 22 décembre, les visiteurs sont invités à se rendre au Discover Portsmouth Center pour admirer les œuvres d’une centaine d’artistes, professionnels et amateurs (familles, enfants), qui ont mis tout leur cœur dans la fabrication et la décoration de ce dessert traditionnel.

Photo Lise Giguère

Pour s’y rendre, il suffit de tourner le dos à l’immense sapin du centre-ville, puis de descendre la rue Congress, bordée de charmantes boutiques, pour se rendre dans cette ancienne maison historique devenue Musée dans laquelle ces œuvres sont rassemblées.

Photo Lise Giguère

Celles qui ont remporté la faveur des juges, lors de la soirée de lancement, le 6 décembre, sont placées bien en évidence. Parmi ces dernières, certaines laissent carrément sans voix. Tout autour, une centaine d’autres pour lesquelles les visiteurs sont invités à voter pour le People’s Choice Awards dans cinq catégories : « Best in Show », « Les matériaux de construction les plus créatifs », « Le plus grand soin du détail », « Les plus fantaisistes » et « Meilleur professionnel ».

Photo Lise Giguère

Une fois la visite terminée, il ne faudrait pas quitter sans avoir pris le temps de s’offrir une visite guidée, de regarder le film qui raconte l’histoire de Portsmouth, de visiter les autres expositions qu’on y présente et de fouiner dans la boutique souvenir.

Cette exposition est gratuite et ouverte au public et se poursuit jusqu’au 22 décembre. portsmouthhistory.org

► Aux États-Unis, la tradition de la cuisson du pain d’épices aurait été introduite par des colons allemands, il y a plus de deux siècles. Quant aux maisons en pain d’épices, elles tireraient leur origine du conte Hansel et Gretel des frères Grimm. Si on en trouve un peu partout, dans les hôtels, dans les espaces publics, il est quand même plus rare d’en trouver autant réunies en un même endroit.