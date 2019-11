Quand visiter les Caraïbes?

On le sait, lorsque le froid nous transperce, on aime bien plier bagage et s’envoler vers la Floride, le Mexique, Cuba ou les îles des Caraïbes. Voici un petit guide pour s’assurer de s’y rendre à la meilleure période. Cela dit, Dame Nature étant plutôt instable, rien n’est jamais garanti.

Miami

Les mois les plus favorables pour le climat sont janvier, février, mars, avril, mai, août, octobre, novembre et décembre.

Mexique

La période idéale, alors qu’il fait sec et que la chaleur est supportable, est entre octobre et avril.

Cuba

On s’y rend en janvier, février, mars, avril, mai, octobre, novembre et décembre.

Bahamas

Le climat y est bon toute l’année, mais on privilégie de mars à octobre.

Jamaïque

Le climat est à son meilleur en janvier, février, mars, avril, mai, juillet, novembre et décembre.

Haïti

On visite Port-au-Prince et les villes voisines en janvier, février, mars, novembre et décembre.

Sainte-Lucie

Février et mars demeurent les mois idéaux pour découvrir cette merveille des Caraïbes.

Trinité-et-Tobago

On ne se trompe pas en janvier, février, mars, avril, mai, juin et décembre. Pour Port d’Espagne, on se concentre plutôt sur les mois de janvier, février, mars et avril.

Porto Rico

Durement frappée en septembre 2017, par Irma et Maria, cette île pleine de charmes se découvre en décembre, janvier, février, mars, avril, juin et juillet et novembre

Antigua-et-Barbuda

Antigua, le centre touristique de l’archipel, a été épargnée par les ouragans en 2017. Sa petite sœur, Barbuda, ne peut malheureusement pas en dire autant, mais la majorité des habitants sont de retour. On s’y rend en février, mars et avril.

La Dominique

La petite île située entre la Guadeloupe et la Martinique se fait encore plus accueillante en février et mars.

Saint Barthélemy

Son climat est favorable surtout durant janvier, février, mars, avril et juin.

Saint Maarten/Saint-Martin

Frappée durement elle aussi en 2017, l’île franco-néerlandaise attend les voyageurs avec impatience en janvier, février, mars, avril, juin et décembre.

Saint-Vincent-et-les-Grenadines

Un bon choix pour les mois de janvier, février, mars, avril, mai et décembre.

Barbade

Cette très belle île est encore plus belle en janvier, février, mars, avril, juin, novembre et décembre.

Grenade

Véritable paradis terrestre, le climat de l’île apparaît idéal en février, mars et avril.