Séjour dans le Vieux-Québec

On se laisse porter par le charme d’autrefois en logeant au B&B Saint-Louis dans le Vieux-Québec. On apprécie la beauté de la vieille résidence et les chaleureux hôtes si accueillants.

Situé à l’intérieur des fortifications du Vieux-Québec, le B&B Saint-Louis facilite les découvertes dans la vieille ville. L’établissement de Salouah et d’Ahmed Balti est installé dans un bâtiment historique de 1774, autrefois occupé par le premier hôtel de ville de Québec. Les pièces ont conservé l’élégance de même que l’architecture d’autrefois, tout en offrant simplicité et confort.

Dormir en douceur

À l’étage, les invités accèdent à trois jolies chambres accueillant de un à quatre invités. Celles qui disposent d’une salle de bain privée présentent un grand lit ou un grand lit ainsi qu’un simple. La troisième chambre, avec un lit double et un grand lit, possède un lavabo dans la pièce et une salle de bain dans le passage. La décoration reste simple, pleine de douceur et dans des teintes empreintes de calme. On apprécie le fauteuil, le petit bureau de travail ainsi que le téléviseur dans chaque chambre. On aime la hauteur des plafonds et l’escalier qui mène aux étages supérieurs rappelant les nombreuses décennies de l’immeuble.

Généreuse table

Le déjeuner est préparé par l’hôtesse. Le plat principal (omelette, crêpes, bagel, gaufres...) varie chaque matin. Il est accompagné d’un jus de fruits frais variant au gré des saisons, fruits frais, fromages, confitures et gelées maison, sirop d’érable et boissons chaudes. Salouah Balti met beaucoup de soin à préparer une variété de pains et de biscuits maison qui font le régal de tous. Sa table est appétissante est colorée, notamment avec ses tajines et ses jolis contenants qui sont un clin d’œil à ses origines marocaines. Que du charme et beaucoup de goût autour d’agréables discussions.

À savoir