Attentat de Londres: plusieurs victimes liées à l’université de Cambridge

Il oeuvrait au rapprochement des mondes académique et carcéral: Jack Merritt a été poignardé à mort par un ex-prisonnier condamné pour terrorisme vendredi lors de l’attentat de Londres, a confirmé dimanche l’université de Cambridge pour laquelle il travaillait.

« Les mots ne peuvent exprimer la tristesse que je ressens en annonçant qu’un coordonnateur de cours, Jack Merritt, a été tué, ainsi qu’une ancienne étudiante qui n’a pas encore été nommée par la police », a déclaré Stephen Toope, le vice-chancelier de l’université anglaise de Cambridge, dans un communiqué.

Un membre du personnel de l’établissement figure également parmi les trois personnes blessées dans l’attaque au couteau menée par le Britannique Usman Khan alors qu’il participait à une conférence sur la réhabilitation des prisonniers organisée par l’université de Cambridge dans un bâtiment situé à deux pas du London Bridge.

Cet événement était organisé pour célébrer le cinquième anniversaire de « Learning Together », un programme favorisant le dialogue et le partage d’expérience entre étudiants et prisonniers, pour lequel travaillait Jack Merritt, diplômé en droit et criminologie.

L’assaillant de 28 ans avait bénéficié d’une libération conditionnelle en 2018, six ans après sa condamnation pour des infractions terroristes. Il a été abattu par la police après avoir été pourchassé par des passants loués en « héros ».

Selon la police, Usman Khan a agi seul pour commettre cet attentat revendiqué par le groupe jihadiste Etat islamique.

Le London Bridge, pont du centre de Londres, avait déjà été le théâtre d’un autre attentat revendiqué par le groupe EI, qui avait fait huit morts en 2017.