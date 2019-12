Blessures: ça tombe comme des mouches à Pittsburgh

Déjà fortement éprouvés par les blessures cette saison, les Penguins de Pittsburgh ont perdu les services du défenseur Brian Dumoulin pour un minimum de huit semaines.

La formation de la Pennsylvanie a indiqué que son arrière a été opéré à une cheville suite à une blessure subite contre les Blues, samedi, à St. Louis.

Il s’agit d’une lourde perte pour les «Pens» puisque Dumoulin était une valeur sure défensivement, lui qui a maintenu un impressionnant différentiel de +17 en 23 parties cette saison. C’est d’ailleurs un sommet à Pittsburgh.

Le moins que l’on puisse dire est que l’infirmerie des Penguins a été grandement occupée en ce début de saison, alors que seulement six joueurs ont été en mesure de disputer l’ensemble des 27 rencontres de l’équipe.

Présentement, l’entraîneur-chef Mike Sullivan doit se débrouiller sans le défenseur Justin Schultz, ainsi que les attaquants Nick Bjugstad et un certain Sidney Crosby. Ce dernier est absent des patinoires de la Ligue nationale depuis le 9 novembre en raison d’une blessure à l’aine.

En plus de leur capitaine, les «Pens» ont également été privés des joueurs étoiles comme Evgeni Malkin et Kristopher Letang pour respectivement 11 et huit matchs.

Malgré la malchance, les Penguins ont été en mesure de limiter les dégâts, eux qui ont maintenu un dossier de 14-9-4. Une fiche qui les positionne au sixième rang dans l’Est, et ce, à moins de 10 points de la tête de cette association.