C’est arrivé la semaine du 1er décembre

1er décembre1899

photo d’Archives du Centre d’histoire de Montréal

En ce jour, on ouvre la nouvelle voie réservée aux voitures et aux piétons sur le pont Victoria. Avant cette date, le pont, inauguré en 1860, était exclusivement ferroviaire. On entend alors par « voiture » autant les véhicules à cheval que les nouvelles automobiles qui commencent à faire leur apparition. À l’époque, Montréal ne compte qu’une seule automobile, celle d’Ucal-Henri Dandurand, notable bourgeois et promoteur immobilier. L’histoire ne dit pas s’il a traversé le pont Victoria en ce premier décembre. Néanmoins, la Waltham de Dandurand impressionne, et le pont accueillera bientôt un nombre grandissant de machines.

2 décembre1995

Dans une humiliante défaite de 11-1 face aux Red Wings de Détroit, le gardien de but Patrick Roy annonce à la direction du club qu’il avait joué son dernier match à Montréal.

3 décembre 1965

Inauguration à Montréal des nouveaux locaux du Théâtre de Quat’Sous, dirigé notamment par les comédiens Paul Buissonneau, Yvon Deschamps, Claude Léveillée et Louise Latraverse.

4 décembre 1866

À Londres, à l’hôtel Westminster Palace, des délégués du Québec, de l’Ontario, du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse finalisent le projet de Confédération canadienne qui sera présenté au gouvernement britannique.

5 décembre 1973

photo d’Archives de la Ville de Montréal

À Montréal, inauguration du nouvel édifice de la maison Radio-Canada, un moment important du développement des médias et de la télédiffusion au Québec. L’édifice concentre les 25 studios de radio et neuf studios de télé qui se trouvent ainsi à proximité des bureaux et des ateliers de production. L’ensemble est construit sur le site d’un quartier ouvrier nommé le « Faubourg à m’lasse », du fait de sa proximité avec les installations portuaires. Les maisons, considérées désuètes, sont démolies, et leurs habitants, relocalisés dans le cadre d’un vaste plan de revitalisation dont le cœur serait la nouvelle maison de la Société Radio-Canada.

6 décembre 1900

À Lévis, Alphonse et Dorimène Desjardins fondent la première caisse populaire pour favoriser l’épargne chez les Canadiens français et lutter contre le prêt à l’usure.

7 décembre 1960

La GRC prévient le gouvernement Diefenbaker que le ministre Pierre Sévigny fréquente la présumée espionne est-allemande Gerda Munsinger. L’affaire sera ébruitée en 1966.