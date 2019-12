Éric Boulay: âme sensible au service des autres

Témoin très tôt des conséquences d’une dépendance, puisque son père souffrait d’un problème d’alcool, Éric Boulay utilise aujourd’hui cette sensibilité dans son quotidien à Lauberivière, organisme au sein duquel il œuvre depuis plus de 20 ans.

À notre arrivée à Lauberivière, par un matin froid de novembre, beaucoup de gens font déjà la queue devant le comptoir de vêtements. Parmi eux se trouvent des jeunes, des parents. Dans la vitrine, de minuscules vêtements pour bébés sont suspendus et trouveront vite preneur.

La scène a de quoi briser le cœur. Elle rappelle aussi l’importance d’un tel organisme, et des gens qui s’y impliquent. La table était mise pour la rencontre avec son directeur général depuis 2011, Éric Boulay.

La veille, M. Boulay a terminé plus tard, à 22 h 30. Quand le besoin se fait sentir, il n’hésite pas à prolonger ainsi ses journées déjà bien remplies. « Les gens qu’on accueille, on les aide de la bonne façon, mais ceux qu’on n’est pas en mesure d’aider, malheureusement, souvent, ils retournent à la rue, et ça, c’est très triste. »

L’organisme que dirige M. Boulay est surtout connu pour sa soupe populaire et ses services d’hébergement. On y sert entre 300 et 500 repas par jour, ce qui représente pas moins de 145 000 repas par année. On y dispose également de 86 lits, ce qui n’est jamais suffisant puisque des gens doivent être refusés à peu près tous les soirs, faute de place.

L’ampleur de la situation a d’ailleurs fait l’objet d’un appel à l’aide de la part du maire de Québec cette semaine, à l’intention du gouvernement du Québec. En plus d’une centaine de salariés, Lauberivière peut compter sur 150 bénévoles permanents et entre 800 à 1000 personnes qui viennent donner un coup de main de façon sporadique. Malgré tout, en situation de pénurie de main-d’œuvre, le casse-tête est constant.

« Il y a eu un moment dur en début d’automne, raconte-t-il. Il nous manquait un cuisinier, je me demandais si je ne devrais pas servir les repas un soir. Il ne fallait pas que mon chef cuisinier soit malade, car on aurait été dans le trouble. »

Photo Stevens LeBlanc

Chapitre décisif

La relation d’aide n’aurait pas autant attiré Éric Boulay s’il n’avait pas vécu d’aussi près les conséquences d’une dépendance. Il en est convaincu. « J’ai grandi là-dedans, alors c’est sûr que, quand tu vis une épreuve comme ça, tu développes une sensibilité, et probablement que [ça] vient de cette époque-là, alors c’est mon héritage. »

M. Boulay le souligne d’entrée de jeu : son père, qui est décédé beaucoup trop jeune, lui a donné beaucoup d’amour. Il a eu de bons parents, aimants et présents. « L’amour des parents, c’est quelque chose d’important », souligne-t-il.

Mais par moments, la consommation excessive d’alcool de son père le lui volait, en quelque sorte. « Je sais la différence entre le problème, les comportements et la personne, et Lauberivière, c’est un peu ça », dit-il, ajoutant que chaque épreuve peut être tournée en positif.

Éric Boulay a grandi à Baie-Saint-Paul, dans Charlevoix. « C’est un cadeau de pouvoir grandir dans un si beau milieu, considère-t-il. La proximité avec le fleuve, les montagnes, le milieu rural, les champs, juste en arrière avec les bassins de montagnes, on a grandi là, c’était notre terrain de jeu. »

Son père était un grand amateur de hockey. Il a même fait le camp d’entraînement pour être dans les Nordiques, avec le fameux Alain Côté. « Ils ont pris Alain Côté », lance Éric Boulay en riant. Ainsi, à trois ans, il doit enfiler ses patins et aller au hockey. Son père s’aperçoit toutefois rapidement que son fils n’aime pas cela. « Il m’a dit : “Il faut que tu fasses du sport, c’est important.” »

Éric Boulay a découvert le karaté, qu’il voit comme une façon de se dépasser et d’atteindre un équilibre intérieur. « Je n’ai pas compris ça quand j’étais jeune, mais j’en ai fait jusqu’à 22 ans. J’ai des enfants maintenant, et mon garçon a commencé lui aussi à cinq ans. »

Puis, à 14 ans, il a échoué dans sa première tentative pour obtenir la ceinture noire. Compétitif, il a voulu tout lâcher. « Mon père m’a dit : “C’est rare que j’insiste, mais là, tu vas aller jusqu’au bout.” Et par chance qu’il a fait ça. »

Photo Stevens LeBlanc

Métier sur le tas

Après le secondaire, comme il n’y avait pas de cégep dans Charlevoix, il a mis le cap sur Québec. « J’avais de bonnes notes, un conseiller en orientation m’a dit : “T’es tellement bon en maths, je te vois en sciences pures.” Je me suis rendu compte après une session que je ne m’entendais pas très bien avec les molécules. » En sciences humaines, il a découvert la psychologie : Piaget, Erikson, les différents stades de développement et autres. « J’ai mordu là-dedans, j’ai aimé ça ! »

À l’Université Laval, Éric Boulay choisit la science de l’orientation et se spécialise en organisation communautaire. « J’ai appris plein de choses dans des cours en relations d’aide, d’abord j’ai braillé ma vie [...] J’ai trouvé ça dur, je suis sorti de mes études et je n’avais pas besoin de thérapie », raconte-t-il.

En relation d’aide, d’ailleurs, on se soigne toujours un peu, considère-t-il. « Ça nous nourrit, ça nous fait grandir. Tous les côtés qui dépassent, eux [la clientèle] te les font sentir d’abord. »

Pour payer ses études, il travaille comme barman à l’Arlequin, institution aujourd’hui disparue et où ça brassait pas mal, dit-il. « Ça m’a fait apprendre le métier de la relation d’aide rapidement », lance-t-il en riant. Il est aussi bénévole au Centre de prévention du suicide, expérience qui lui confirme sa passion pour la relation d’aide.

C’est aussi à cette époque qu’il apprend une terrible nouvelle. « J’ai pensé que mon parrain avait besoin de moi, car il est arrivé en pleurant. Je me suis dit : “Qu’est-ce que je peux faire ?” Il m’a dit : “Non, j’ai quelque chose à t’annoncer. Ton père est décédé.” »

Son père, qui n’avait que 48 ans, a fait un infarctus. Son fils venait alors de terminer tous ses cours de maîtrise, et devait rendre son essai. Il a plutôt décidé de partir.

« J’ai pris mon pack-sac, je suis allé visiter le nord de l’Europe, l’Italie, la Grèce, relate Éric Boulay. J’ai été engagé dans un camping en Provence : ma job, c’était de couper les lierres qui étouffaient les arbres. Je pense que c’est le plus beau travail que j’ai jamais eu. Je sortais de cinq ans d’université avec une littérature en anglais, mon père venait de mourir, j’avais même pas besoin de réfléchir, il fallait que je coupe des ronces. »

Logé et nourri, il n’était même pas payé. Ses hôtes lui prêtaient une vieille voiture le dimanche, et il partait à la découverte des vignobles. « C’est un des meilleurs souvenirs de ma vie. »

À son retour, son essai complété, Éric Boulay est entré à Lauberivière comme intervenant en crise suicidaire et service d’hébergement pour hommes. Bien vite, sans l’avoir planifié, il s’est retrouvé coordonnateur des services cliniques, puis à la direction générale.

Si Éric Boulay se projette dans l’avenir, il se voit toujours à Lauberivière. « Je ne voulais pas être directeur dans la vie, je voulais aider les gens, souligne-t-il. Je le fais dans mon rôle de directeur, mais je n’irai pas travailler ailleurs. Je ne suis pas carriériste, c’est une passion pour moi, être ici. »

En rafale

Nom de l’organisme

Le nom de l’organisme que dirige Éric Boulay n’a rien à voir avec un quelconque jeu de mots pour l’aube ou la rivière. Lauberivière tient son nom du cinquième évêque de Québec, François-Louis Pourroy de Lauberivière, prêtre grenoblois qui a fait la traversée en bateau jusqu’en Amérique, dans les années 1740. Une importante épidémie a marqué la traversée, les gens à bord ont donc été très malades. L’évêque Lauberivière s’est occupé des personnes atteintes, au point d’y laisser la vie peu de temps après son arrivée à Québec. Les communautés religieuses qui ont fondé Lauberivière, en 1983, ont voulu souligner ce don de soi dont a fait preuve l’évêque, en donnant son nom à l’organisme.

Nouveaux locaux

Très heureux du déménagement prochain de Lauberivière, en 2021, dans un bâtiment beaucoup mieux adapté situé à peine à 350 mètres des locaux actuels, Éric Boulay devra tout de même faire son deuil de l’endroit où l’organisme se trouvait depuis ses débuts. « Si j’avais un vœu utopique un jour, ce serait de mettre la clé dans la porte, pas d’avoir une bâtisse neuve avec plus de lits, de dire M. Boulay. Ce serait qu’il n’y ait plus de besoin. Mais malheureusement, comme la tendance se maintient... » Les locaux actuels, vétustes, auraient nécessité de trop coûteux investissements, avec l’électricité, la plomberie et bien d’autres installations à refaire. Situé dans l’ancien Château Champlain, un hôtel, Lauberivière ne pouvait plus y évoluer. Étant donné qu’il se trouve sur un site historique, où se trouvent des vestiges archéologiques datant du Palais de l’Intendant, il n’était pas non plus possible de démolir pour reconstruire au même endroit. « Si on ne peut pas traverser l’ambiance du Château Champlain, on peut traverser l’esprit de Lauberivière, assure M. Boulay. Notre symbole, c’est la flamme. À Lauberivière, on rallume des vies. » Le directeur entend organiser une activité de transition avec les usagers et les communautés religieuses, lors de l’inauguration des nouveaux locaux.