Hydroélectricité du Québec: François Legault essuie un nouveau refus de Doug Ford

MISSISSAUGA | François Legault s’est de nouveau heurté au refus du premier ministre ontarien Doug Ford, vendredi dernier, quand il est revenu à la charge pour vendre l’hydroélectricité québécoise à la province voisine.

«Bien sûr, il a tenté de me vendre de l’énergie toute la soirée et il a fait un bon travail», a déclaré le premier ministre Ford, dimanche, à la veille du Conseil de la fédération en banlieue de Toronto. Deux jours plus tôt, le premier ministre Legault avait reçu son homologue ontarien à Montréal pour un souper en tête-à-tête.

Toutefois, M. Ford a réitéré son refus de construire de nouveaux barrages au Québec pour alimenter sa province en hydroélectricité, comme le lui proposait le premier ministre François Legault l’an dernier. M. Legault avait même proposé la présence de travailleurs ontariens sur les chantiers québécois.

«Pour l’instant», la porte est fermée, a déclaré Doug Ford lors d’une conférence de presse en compagnie des premiers ministres de la Saskatchewan et du Nouveau-Brunswick.

Les trois hommes étaient venus annoncer une entente en vue de développer de petits réacteurs nucléaires modulaires afin d’alimenter les régions éloignées et certaines industries énergivores.

Au moment d’écrire ces lignes, le premier ministre Legault n’était pas encore arrivé à Toronto.

Les premiers ministres de toutes les provinces et territoires doivent souper ensemble, ce soir, dans la région de Toronto avant la rencontre de demain, axée sur l’unité canadienne alors que de grandes tensions ont vu le jour à travers le pays, notamment entre les provinces de l’Ouest et le Québec.

