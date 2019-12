J.J. Watt pourrait revenir au jeu

Le joueur vedette des Texans de Houston J.J. Watt pourrait effectuer un retour au jeu cette saison, lui qui avait annoncé que sa campagne 2019 était terminée, à la fin du mois d’octobre.

C’est ce que rapportait le réseau NFL Network, dimanche matin.

Le joueur de ligne défensive avait subi une déchirure d’un muscle pectoral, lors de la première demie du match des Texans contre les Raiders d’Oakland, lors de la huitième semaine d’activités de la NFL.

Watt devrait passer des examens médicaux dans les prochaines semaines et s’ils sont concluants, il pourrait revenir lors de la 17e et dernière semaine de la saison 2019. Cette saison, il a amassé 21 plaqués, dont quatre sacs du quart, en sept affrontements.

Les Texans sont présentement au premier rang de la section Sud de la Ligue américaine. Avant les matchs de dimanche et en vertu d’un dossier de 7-4, l’équipe du Texas a une victoire de plus que les Titans du Tennessee et des Colts d’Indianapolis.