Les biscuits au gingembre au banc d’essai

Les biscuits au gingembre sont particulièrement prisés durant les événements festifs qui s’annoncent nombreux au cours des prochaines semaines. Quels sont les meilleurs choix ?

11 variétés de biscuits au gingembre ont fait l’objet du banc d’essai. Une portion de référence de 29-32 g* a été utilisée pour fins de comparaison.

* La portion moyenne correspond à 1-2 unités ou 3-5 plus petits biscuits, ou encore un sachet individuel.

Les valeurs nutritives varient, par portion :

Énergie : de 120 à 170 Calories

Lipides : de 4 à 8 g

Gras saturés : de 0,5 à 3,5 g

Sodium : de 75 à 190 mg

Glucides : de 20 à 23 g

Sucres : de 4,5 à 13 g

Fibres : de 0,3 à 2 g

Protéines : de 1 à 3 g

Les meilleurs choix

Photo Chantal Poirier

Les biscuits au gingembre Praeventia comptent, pour un sachet de 30 g, parmi les plus faibles en gras saturés (0,5 g), en sucres (8 g) et en sodium (90 mg), tout en étant les seuls qui sont sources de fibres (2 g). On aime aussi le fait que les flocons d’avoine entière sont au premier plan. On dénote aussi la présence de graines de chia moulues dans la liste d’ingrédients, bon point !

Photo Chantal Poirier

Les biscuits à l’avoine au gingembre nairn’s sont les moins sucrés (4,5 g) et les plus protéinés (3 g) du banc d’essai (par portion de trois unités). Ils apportent aussi plus de fibres que la moyenne et leur taux de sodium est raisonnable. L’avoine entière figure en tête de liste des ingrédients. Bémol : La présence d’huile de palme (de source durable cependant) nuit à la teneur en gras saturés.

Le compromis

Photo Chantal Poirier

Les biscuits au gingembre à l’anglaise Le Choix du Président se classent bien du côté de leurs valeurs nutritives. Ils apportent, pour 4 unités, 9 g de sucres, ce qui reste raisonnable, et contiennent peu de sodium (85 mg). Leur teneur en gras saturés (1 g) est aussi inférieure à la moyenne. Gros bémol par contre pour la liste d’ingrédients avec la présence de shortening d’huile de canola, de palme et de palmiste.

Les moins bons choix

Photo Chantal Poirier

Les biscuits au gingembre confit Le Choix du Président sont les plus sucrés du banc d’essai (13 g). Ils contiennent aussi du shortening d’huile de canola et de palme, ce qui explique la présence de gras trans (0,4 g). Ils comptent aussi parmi les biscuits les plus riches en gras (7 g par portion de 2 biscuits).

Photo Chantal Poirier

Les galettes écossaises au gingembre Walkers sont les plus caloriques et riches en gras (170 Calories et 8 g de gras pour 2 unités). Ils sont aussi parmi les plus sucrés (12 g). Ils contiennent de l’huile de palme, mais pas de shortening.

Photo Chantal Poirier

Trois autres biscuits affichent la même note et ne se classent pas bien pour différentes raisons. C’est le cas des biscuits croustilles au gingembre Le Choix du Président, qui sont les plus riches en gras saturés et trans (3,7 g), des biscuits au gingembre original Nyåkers, qui figurent parmi les plus sucrés (11 g) tout en étant les plus riches en sodium (190 mg), et des biscuits au gingembre sans gluten Kinnikinnick, dont le sucre figure en tête de liste et qui apportent plus de gras saturés (3 g) et de sodium (150 mg) que notre moyenne.

Photo Chantal Poirier

Photo Chantal Poirier

Des biscuits au gingembre fait maison

Rien de mieux qu’un biscuit maison pour contrôler la qualité des ingrédients. Qui dit biscuits et galettes, on pense tout de suite à Mme Labriski. Cette semaine, je partage sa recette de galettes au gingembre et Graham.

Complètement gin-gin !

Ingrédients

80 ml (1/3 tasse) de purée de dattes

80 ml (1/3 tasse) de yogourt nature

1 œuf

15 ml (1 c. à soupe) d’extrait de vanille

Une pincée de sel

2,5 ml (1/2 c. à thé) de bicarbonate de soude

7,5 ml (1/2 c. à soupe) de poudre à pâte

250 ml (1 tasse) de chapelure de Graham

125 ml (1/2 tasse) de farine de kamut entière (ou farine de blé ou autre)

30 ml (2 c. à soupe) de graines de lin broyées ou de graines de chia noires

15 ml (1 c. à soupe) de gingembre moulu ou de gingembre frais râpé finement

Facultatif : 1/4 à 1/2 tasse de gingembre cristallisé en morceaux

Déco : Petite tranche de gingembre cristallisé

Préparation

1. Préchauffer le four à 350 °F (180 °C).

2. Mettre dans un bol la purée de dattes, le yogourt nature, l’œuf et l’extrait de vanille. Brasser.

3. Ajouter le sel, le bicarbonate et la poudre à pâte. Brasser de nouveau.

4. Ajouter la chapelure de Graham, la farine et les graines de lin et mélanger le tout.

5. Ajouter à la pâte la forme de gingembre souhaité (moulu ou frais).

6. Bien mélanger. Si désiré, ajouter des morceaux de gingembre cristallisé.

7. Déposer un tapis de silicone ou un papier parchemin sur une plaque de cuisson.

8. Déposer la pâte à la cuillère sur la plaque.

9. Si désiré, décorer avec une tranche de gingembre cristallisé ou de gingembre frais.

10. Cuire au four pendant 15 minutes.