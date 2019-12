Les Ravens de Baltimore l'emportent sur les 49ers de San Francisco

Le duel au sommet entre les Ravens de Baltimore et les 49ers de San Francisco n’a pas déçu, alors que l’équipe vêtue en noir et mauve l’a emporté 20 à 17, dimanche après-midi, au M&T Bank Stadium.

C’est un placement de 49 verges de Justin Tucker dans les dernières secondes du match qui a fait la différence pour les Ravens (10-2). Avant la réussite du botteur, le quart-arrière Lamar Jackson et ses coéquipiers en attaque ont fait du bon boulot en traversant le terrain et en s’assurant de gruger le plus de temps possible.

Jackson a de nouveau été excellent, lui qui a amassé une passe de touché et un majeur au sol. Il est également devenu le premier pivot de l’histoire de la NFL à amasser 100 verges ou plus via des courses lors de quatre matchs dans la même campagne. Contre les 49ers (10-2), il a couru 16 fois pour 101 verges.

Du côté des perdants, le porteur de ballon Raheem Mostert a obtenu 146 verges et un touché en 19 courses.

Ryan Fiztpatrick passe à l’histoire

À Miami, le quart-arrière des Dolphins (3-9) Ryan Fiztpatrick est devenu le premier joueur de l’histoire de la NFL à lancer une passe de touché sept fois contre la même équipe dans sept uniformes différents.

«Fiztmagic» a réussi l’exploit contre les Eagles de Philadelphie dans un affrontement qui s’est soldé par un gain de 37 à 31 de sa formation. Il avait également obtenu des majeurs contre les Eagles (5-7) alors qu’il portait les couleurs des Rams, des Bengals, des Bills, des Texans, des Jets, des Buccanneers et évidemment des Dolphins.

Cette semaine, le pivot de 37 ans a trouvé trois fois ses receveurs dans la zone des buts, dont deux fois DeVante Parker. Ce dernier a connu un fort match avec sept réceptions pour 159 verges.

Chez les Eagles, le quart Carson Wentz a également lancé trois passes pour des majeurs.

Les Steelers obtiennent leur revanche

À Pittsburgh, les Steelers ont obtenu une victoire de 20 à 13 sur les Browns de Cleveland, qui les avaient vaincus il y a deux semaines.

Rappelons que le dernier duel entre les deux formations avait été marqué par un coup disgracieux du joueur de ligne défensive des Browns (5-7) Myles Garrett à l’endroit du quart-arrière des Steelers (7-5) Mason Rudolph. Garrett a d’ailleurs été suspendu indéfiniment pour son geste, tandis que le centre Maurkice Pouncey a écopé d’une sanction de trois matchs pour avoir défendu son pivot.

Dans l’affrontement du jour, il n’y avait cependant aucun de ces acteurs, car Rudolph a été laissé sur le banc au profit de Devlin Hodges. Ce dernier a d’ailleurs lancé une passe de touché.

C’est toutefois la défensive des Steelers qui a volé la vedette avec cinq sacs du quart et une interception.

Ailleurs dans la NFL

À New York, le quart-arrière des Packers de Green Bay Aaron Rodgers a lancé quatre passes de touché et sa formation a aisément vaincu les Giants 31 à 13. Il s’agissait de la 23e fois de sa carrière qu’il trouvait ses receveurs dans la zone payante au moins quatre fois dans un même match.

À Indianapolis, les Titans du Tennessee ont réussi un touché sur un botté bloqué au quatrième quart, ce qui leur a permis de briser l’égalité et de filer vers un gain de 31 à 17 contre les Colts.

À Cincinnati, les Bengals ont obtenu un premier gain en 2019, eux qui ont battu les Jets de New York 22 à 6. C’était leur premier triomphe en 12 tentatives.