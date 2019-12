Mon top des AMA

Dimanche dernier, les American Music Awards ont clôturé les remises de prix 2019 de l’industrie de la musique. Sur le tapis rouge, des looks théâtraux, des créations colorées et quelques pièces vintage. Passage en revue mon top 12 de la soirée.

12. Billie Eilish

Photo AFP

Burberry | Un style singulier, composé principalement de grands t-shirts et de pantalons larges, qui cette fois est illuminé d’une chemise en mèche de cristaux assortie à une casquette.

11. Lizzo

Photo AFP

Valentino | Principalement pour l’ironie de son accessoiri-sation, soit le plus petit sac au monde, qui a perdu toute utilité.

10. Billy Porter

Photo AFP

Thom Browne et chapeau Stephen Jones | Billy Porter a délaissé l’extravagance colorée au profit d’un look immaculé qui s’ajoute à sa liste de créations spectaculaires.

9. Katherine Langford

Photo AFP

Rodarte | Une silhouette à la fois sensuelle et austère.

8. Camila Cabello

Photo AFP

Oscar de la Renta | Le courant des nude dresses (des robes qui donnent l’impression d’être nue lorsqu’on les enfile) rime souvent avec vulgarité, mais ce modèle est tout en raffinement.

7. Halsey

Photo AFP

Marc Jacobs | Et pourquoi ne pas reprendre les couleurs pastel de sa robe pour imaginer une mise en beauté multicolore ?

6. Selena Gomez

Photo AFP

Versace | Les escarpins chartreuse parfaitement coordonnés à la mini-­robe ont injecté la touche qu’il fallait, tout comme le double ras du cou en diamant. Petit bémol, le buste est serré.

5. Kesha

Photo AFP

Versace | Kesha était méconnaissable avec cette coiffure wet look qui s’agence si bien à sa silhouette or, blanc et noir.

4. Christina Aguilera

Photo WENN.com, Adriana M. Barraza

Jean-Paul Gaultier Haute Couture | La reine des neiges en a éclipsé plusieurs lors de son passage sur le tapis rouge.

3. Sofia Carson

Photo AFP

Scognamiglio | Remarquez la coupe asymétrique de cette robe car elle gagne en popu­larité.

2. Regina King

Photo WENN.com, Nicky Nelson

Ashi Studio Couture | Cette robe lui dessine une silhouette de rêve, qu’elle a rehaussé d’une coiffure angulaire.

1. Dua Lipa

Photo AFP

Miu Miu | La chanteuse revisite le look de la Material Girl.