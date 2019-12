Pensez-vous qu’il m’aime encore?

Mon conjoint et moi sommes séparés depuis six mois après 5 ans de vie commune. J’ai l’impression que ma volonté de fonder une famille l’a fait fuir. J’ai très mal pris la séparation et mon moral était au plus bas quand il m’a téléphoné pour m’inviter à manger au restaurant. Exactement le même où nous avions célébré la plupart des évènements importants de notre relation. La soirée s’est bien passée et nous l’avons terminée au lit, dans notre lit, même s’il est rentré chez lui après. Je flottais sur un nuage.

Puis il n’a plus donné de nouvelles pendant les semaines qui ont suivi, ce qui m’a attristée. Mais trois mois plus tard, hier, nous avons récidivé au restaurant et ensuite au lit. C’est pourquoi je vous écris. Même s’il m’a juré que plus rien ne le retenait à moi, à part une grande affection, l’attirance sexuelle que j’exerce sur lui me dit le contraire. J’ai l’impression qu’il m’aime encore. Est-ce que je me trompe ?

Ma meilleure amie me dit qu’il joue avec mes sentiments, qu’il fait ça juste parce qu’il n’a encore personne d’autre dans sa vie, alors que moi je pense qu’il a compris que je lui manquais et qu’il tente de reprendre avec moi sans vouloir l’avouer. J’aimerais beaucoup avoir votre avis.

Adèle

Selon la sexologue du Journal Julie Pelletier qui citait en septembre dernier les résultats d’une recherche « Environ une personne sur quatre coucherait encore avec son ex dans les mois qui suivent une séparation ». Votre cas n’est donc pas unique. Mais de là à affirmer que c’est une bonne chose, il y a un pas que je ne me permettrai pas de franchir, même si des chercheurs de l’Université Wayne State affirment « que ces petits extras charnels n’empêchent pas de récupérer d’une rupture. Ça aurait l’effet d’une sorte de période de transition pour atterrir plus en douceur ». Comme dans votre cas ça vient réveiller un amour pour cet homme qui ne s’était jamais éteint, ça risque de vous faire plus de mal que de bien. Et comme votre amie, je soupçonne aussi que ce garçon ne vous aime plus.