Salut 2019 ! : une revue théâtrale colorée

Pour sa 13e édition, la troupe de Salut 2019 ! nous annonce un spectacle haut en couleur. Fidèle à ses habitudes, elle nous a concocté une panoplie de sketches des plus corrosifs sur les moments les plus marquants de l’année, avec une bonne dose d’humour noir.

Depuis le début de l’année, l’auteur et comédien Philippe Lemieux, qui est à la barre de Salut 2019, suit l’actualité afin de ne rien manquer et d’être en mesure de livrer une revue théâtrale divertissante et quelque peu cinglante. « On n’épargne personne », admet Philippe Lemieux qui en est à sa treizième année et qui est toujours aussi passionné par la réalisation de sa revue annuelle, dont le nombre de représentations est à la hausse d’une année à l’autre.

Celle-ci a débuté de façon plus informelle. « Au départ, c’était un spectacle entre amis et petit à petit, on a pris de l’ampleur. Depuis quelques années, on fait ce travail de façon beaucoup plus sérieuse », ajoute-t-il en insistant sur le fait que les répétitions sont intenses depuis septembre dernier pour réaliser une cinquantaine de tableaux.

La politique

« On verra Justin Trudeau avec son blackface », lance l’auteur qui raconte que les élections fédérales de fin d’année seront bien représentées dans la revue avec différents tableaux. Tous les chefs de parti seront parodiés d’une façon ou d’une autre. « Ils sont tous là, même Sylvie Fréchette », annonce-t-il. « On retient un épisode sur l’avortement ainsi que la défaite de Maxime Bernier. »

Côté provincial, le retrait du crucifix du Salon bleu ne passera pas inaperçu, ainsi que la loi sur la laïcité de l’État. « On a un sketch complet sur le sujet, et on aura sur scène des femmes voilées », révèle Philippe Lemieux.

On apprend également que la députée Catherine Dorion sera aussi imitée dans cette revue, celle-ci ayant tout fait pour alimenter les médias. « On va aborder le fait qu’elle ne se rasait pas les aisselles », souligne le comédien. Reste à voir si les polémiques entourant son coton ouaté et son fameux déguisement d’Halloween seront aussi présentes.

Par ailleurs, Donald Trump, qui avait été très bien représenté la saison dernière, sera de nouveau sur la sellette.

L’univers culturel

Côté culturel, Céline Dion et l’annulation de ses spectacles seront de la partie tout comme le fameux clip de Safia Nolin nue.

Parmi les autres thèmes, précisons celui de l’environnement. « La jeune Greta est l’une des figures emblématiques de l’année 2019 », rappelle l’auteur. « L’environnement a été un thème omniprésent principalement en deuxième moitié d’année. » L’Amazonie qui brûle est aussi un autre sujet chaud et dans un autre registre, les vols de données personnelles chez Desjardins ne passeront pas sous silence.

Comme par le passé, deux bulletins de nouvelles seront animés, ce qui donnera l’occasion d’aborder une foule de thèmes. « Il sera notamment question de l’incendie de Notre-Dame de Paris », conclut Philippe Lemieux.

Les sketches et parodies seront ponctués de chansons et de danse.

Salut 2019 !