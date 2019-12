VALOIS, Thérèse



À Laval, le 29 novembre 2019, à l'âge de 92 ans, est décédée Madame Thérèse Valois, épouse de feu Dr Roger Gareau.Elle laisse dans le deuil ses enfants Jean-Michel, Jean-Yves, Danielle et Serge, leurs conjoint(e)s, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 6 décembre 2019 de 15 à 17 heures au complexe funéraire :Une réunion de prières aura lieu ce même jour à 17 heures en la chapelle du complexe.La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Résidence Riviera pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Société Alzheimer serait apprécié en la mémoire de Thérèse.