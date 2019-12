À la recherche de l’amour, il importe de savoir éviter les pièges

Ma meilleure chum de fille a succombé à un beau parleur qui lui a promis le ciel, alors qu’il ne peut lui consacrer que quelques heures par semaine, en cachette en plus, parce que le monsieur en question est marié avec des enfants. Ma chum se garde libre... au cas où...tous les soirs de la semaine et toutes les fins de semaine. Alors on la voit de moins en moins.

Je la vois dépérir depuis les dix mois que ça dure mais je ne parviens pas à la ramener au bon sens. Elle l’aiiiiime ! Existe-t-il un argument pour faire revenir à la raison une fille de 35 ans, belle comme le jour, mais assez naïve pour se laisser embarquer ainsi ? Je suis son meilleur ami de gars et même moi je vois les fils blancs de son histoire avec un gars qui profite d’elle et qui n’a aucunement l’intention de quitter sa femme. Comment faire pour la réveiller avant qu’il ne soit trop tard ?

Un gars démuni

Maintenez solide le lien d’amitié pour le jour où elle déchantera et saisira que cet homme l’a menée en bateau, mais vers aucun rivage. En attendant, arrêtez d’insister car elle ne risque pas de comprendre tant l’amour l’aveugle. Elle est menée par son cerveau reptilien qui la prive de toute capacité de réflexion logique.