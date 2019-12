POTVIN, Françoise



À Longueuil, le 24 novembre 2019, à l'âge de 68 ans, est décédée Mme Françoise Potvin, professeur retraitée.Elle laisse dans le deuil son conjoint M. Michel Charbonneau, ses fils Julien (Mylène Laflamme), Rémy (Catherine Fortin), ses petits-enfants Stella, Liam, Victor, Arnaud et Noah, son frère Luc (Carmen), sa nièce Violette ainsi que sa fille Léone, ses beaux-frères, ses belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le dimanche 8 décembre de 13h à 16h au :À l'est de MontarvilleSortie 19 de la Route 132 estBOUCHERVILLE (QUÉBEC) J4B 6B6cfpierretetreault@videotron.caTél. 450 655-6036 Téléc. 450 655-0941Une liturgie de la Parole, en présence des cendres aura lieu le même jour à 16h en la chapelle duLa famille remercie le personnel du Centre d'hébergement Mgr Coderre pour les bons soins prodigués.