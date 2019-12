GRAVEL, Maurice

C'est avec tristesse que nous vous faisons part du décès paisible de M. Maurice Gravel, survenu le 28 novembre dernier à l'âge de 99 ans. Il était l'époux de feu Denyse Cusson et le père de feu Louise.Il laisse dans le deuil son fils Pierre (Louise Pageau), sa fille Nicole ainsi que ses petits-enfants Chantal Gravel, Stéphanie Gravel (Sébastien Doane), Audrey (François), Laurence (Elana), François-Olivier (Ashley), Catherine Valiquet, Laurent St-Cyr (Camille Bégis), Daphné Gravel (Antoine Garnier), ses arrières petits-enfants Olivier et Éloïse ainsi que de nombreux neveux et nièces.Il laisse aussi dans le deuil les enfants de sa compagne des dernières années feu Dorothy Beaulieu soit André, Louise, Danielle, Huguette et Nicole.Vétéran de la Deuxième Guerre mondiale, il a participé au débarquement de Normandie en tant que capitaine du Régiment des Fusiliers Mont-Royal. Il a été décoré de la médaille de Chevalier de l'Ordre de la Légion d'Honneur par la France ainsi que de l'Ordre Militaire et Hospitalier de St-Lazare de Jérusalem. Pendant plus de 30 ans, il a été bénévole à la Fondation Berthiaume-Du-Tremblay ainsi qu'à la Fabrique de la Paroisse Notre-Dame de Montréal.La famille aimerait remercier tout le personnel du CHSLD de la Résidence-Berthiaume-Du-Tremblay pour la qualité des soins reçus. De plus, notre père souhaitait souligner l'atmosphère de sérénité manifestée par les employés de la Résidence envers lui.La famille vous accueillera en soirée au :4525, CHEMIN DE LA CÔTE-DES-NEIGESMONTRÉAL, QC, H3V 1E7, 514-342-8000www.dignitequebec.comle vendredi 6 décembre de 18 h à 21 h. Les funérailles auront lieu à l'église Saint-Viateur d'Outremont, 1175 avenue Laurier O, Outremont, le samedi matin 7 décembre à 10 h 30. Un goûter sera servi à la salle communautaire de l'église après les funérailles.La famille vous invite à témoigner votre sympathie envers lui en adressant vos dons à la Fondation Berthiaume-Du-Tremblay et à la Basilique Notre-Dame de Montréal.