Comment régler le conflit avec ma mère ?

Mes parents ont vendu leur maison il y a deux ans parce qu’ils ne pouvaient plus l’entretenir. Ils envisageaient de s’installer en résidence pour personnes âgées dans un patelin près de chez eux quand la maison jumelée à la nôtre a été mise en vente. J’ai suggéré à mes parents qu’on l’achète ensemble. Ainsi je pourrais l’entretenir pour eux, et ma femme, qui a beaucoup plus de liberté maintenant que nos trois enfants sont assez grands pour prendre soin d’eux, pourrait cuisiner pour eux et les aider pour leurs courses et l’entretien domestique.

Ça s’est plutôt bien passé pendant la première année de leur vie ici, même si ma mère, très directive et possessive, exigeait beaucoup de moi. Le fait aussi que mon père temporisait ses excès de caractère a rendu notre voisinage acceptable. Mais mon père est décédé au bout d’un an, et depuis ce temps-là, elle est devenue intransigeante sur l’aide qu’on doit lui apporter et le temps qu’on doit lui consacrer.

Ma femme n’en peut plus du régime de terreur que ma mère a installé, en plus de s’inviter à manger à la maison trois à quatre fois par semaine, de critiquer sur tout, et de vouloir décider du menu qu’elle veut manger. Si je tente de lui faire remarquer qu’elle abuse de la patience de ma femme, elle hurle et boude pendant plusieurs jours. Alors je me tais et je reste pris entre deux feux. Ma femme qui voudrait se débarrasser de ma mère tellement elle n’en peut plus, et ma mère qui critique sa belle-fille comme si elle était sa pire ennemie.

Ma sœur et son mari nous trouvent bien bons d’endurer ça, mais n’ont aucune solution à proposer, si ce n’est de se résigner à vendre pour placer ma mère en résidence. Mais si je fais ça, elle va m’en vouloir à mort ! Je suis coincé entre ma mère et ma femme parce que ma mère me manipule. Comment sortir de là moi qui hais tant la dispute ?

Anonyme

Il va falloir mettre vos culottes mon cher ! Vous êtes manipulé parce que vous vous laissez manipuler. Votre mère exagère parce qu’elle sait que vous ne réagirez pas. Et votre femme n’a d’autre porte de sortie devant votre mollesse que de chercher à se débarrasser de sa belle-mère. Établissez des règles claires de cohabitation et respectez-les. C’est la seule façon de calmer l’atmosphère. Et qu’importe si votre mère boude, pourvu que votre femme retrouve son autorité dans sa maison.