«Flammes»: une histoire d'amour portée par les chansons de Ginette Reno

Une vingtaine de chansons de Ginette Reno portent l'histoire d'amour de «Flammes», une pièce de théâtre musical qui sera jouée sur la scène du Théâtre Jean-Duceppe de la Place des Arts, à Montréal, le 20 décembre.

Pour cette œuvre bonifiée par le répertoire de la diva québécoise, une vingtaine d'artistes, musiciens et danseurs monteront sur les planches. On y racontera la rencontre et les tribulations amoureuses entre une passionnée d'art et un peintre.

Le récit de «Flammes» s'inspire de la véritable idylle vécue par Myra Clark et Howard Foster, une femme blanche et un homme noir forcés de mettre un terme à leur élan de passion durant les années 1960.

L'achat de billets (au coût de 30 $ chacun) pour la soirée du 20 décembre se fait à l'adresse placedesarts.com. Cette représentation remplace celle originalement prévue le 30 août dernier.