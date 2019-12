Incendie suspect dans un restaurant à Pointe-aux-Trembles

MONTRÉAL – Un restaurant a été la proie des flammes, dans la nuit de dimanche à lundi, dans l’arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, à Montréal.

Le feu a pris naissance vers 1 h 40 à l’intérieur du restaurant situé à l’angle de la rue Sherbrooke et de la 8e Avenue.

Les pompiers ont rapidement maîtrisé le brasier, toutefois les dommages causés au bâtiment seraient importants.

Personne ne se trouvait à l’intérieur au moment de l’incendie.

L’enquête a été transférée à la section des incendies criminels du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) car les circonstances entourant l’incendie sont nébuleuses, a indiqué Raphaël Bergeron, porte-parole du SPVM.

Une vitrine aurait notamment été fracassée, mais aucune trace d’objet incendiaire n’a été retrouvée à l’intérieur, a-t-il précisé.

Des enquêteurs se rendront sur place pour analyser la scène et en savoir plus sur la cause de l’incendie.