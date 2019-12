Il est incompréhensible que le gouvernement de la CAQ maintienne l’iniquité des traitements entre parents biologiques et parents adoptants dans les bonifications annoncées jeudi dernier au Régime québécois d’assurance parentale.

Créer un lien affectif

Le ministre du Travail, Jean Boulet, a présenté tout un train de mesures pour bonifier ce programme archipopulaire. Les pères qui désirent s’impliquer davantage suivant l’arrivée d’un enfant auront accès à plus de semaines de congés. Les parents auront plus de flexibilité pour retourner progressivement au travail. Les parents de jumeaux auront plus de congés. Que du bon.

Sauf que, contrairement à l’engagement électoral pris par la CAQ, on maintient une différence de traitement entre parents biologiques et parents adoptants. Alors que les premiers bénéficient de 55 semaines de congé, ceux qui adoptent un enfant au Québec auront droit à 42 semaines et ceux qui le font à l’étranger pourront en prendre 52.

L’argument évoqué, c’est qu’une mère qui a donné naissance aurait besoin de plus de temps pour se remettre des conséquences d’un accouchement. C’est vrai, mais sur une période d’un an, le défi de créer un lien affectif avec un enfant né dans un autre foyer est-il vraiment moins grand?

Pas moins de valeur

Offrir le même traitement aux familles adoptantes coûterait entre 4 et 5 millions, au sein d’un programme qui a un budget annuel de 2 milliards et qui enregistre un surplus de 281 millions. Ce serait une modification marginale et peu coûteuse à une série de modifications autrement bien reçues. Pourquoi, dès lors, s’en priver?

C’est injustifiable. Notre société a accepté depuis longtemps que la parentalité n’a pas moins de valeur si elle n’a pas été établie par un lien biologique. Maintenir une telle différence de traitement est clairement discriminatoire.

S’agirait-il encore d’une autre politique mal ficelée signée par la CAQ? On devra bientôt se poser la question lors de chaque annonce.