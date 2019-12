Intempéries en France: cinq morts, dont trois secouristes en hélicoptère

Deux morts emportés par les eaux, trois secouristes décédés alors qu’ils partaient en hélicoptère pour aider des sinistrés: c’est le lourd bilan humain des violentes intempéries qui ont frappé dimanche le sud-est de la France, une semaine après des pluies diluviennes ayant déjà fait six morts.

Les trois occupants d’un hélicoptère de la Sécurité civile partis porter secours à des habitants touchés par les intempéries dans le département du Var ont été retrouvés morts près de Marseille, dans le département voisin des Bouches-du-Rhône et dans une zone qui n’était pas placée en alerte rouge météo, dans la nuit de dimanche à lundi, a indiqué le ministère de l’Intérieur dans un communiqué. L’hélicoptère s’est écrasé dans des collines au nord de Marseille, pour une raison encore inconnue. Une enquête a été confiée à la gendarmerie du transport aérien.

AFP

Dans ce département du Var, de fortes pluies dimanche soir ont fait deux morts, selon la préfecture: le propriétaire d’une pension de chevaux sorti pour veiller sur ses animaux emporté par les eaux, ainsi qu’un berger apparemment parti dans la nuit pour faire rentrer ses bêtes, dont le véhicule a été emporté alors qu’il tentait de franchir un gué.

Dans la nuit de dimanche à lundi, les secours étaient notamment engagés à Fréjus, où un quartier a été envahi par les eaux, mais aussi à Puget-sur-Argens et Roquebrune-sur-Argens, deux communes déjà inondées le week-end dernier.

Dans les Alpes-Maritimes voisines, frontalières de l’Italie, les communes de Mandelieu-la-Napoule et Cannes ont été les plus touchées, avec plusieurs quartiers inondés.

Monaco-PSG reporté

Les écoles maternelles et primaires seront fermées lundi à Fréjus et dans certains quartiers de Roquebrune. À Cannes, Mandelieu et Pégomas, ce sont tous les établissements scolaires qui resteront clos lundi.

Selon Météo France, « sur le Var et les Alpes-Maritimes, la décrue se confirme; en revanche, les niveaux d’eau restent élevés et les débordements restent significatifs ». Dans son bulletin à 06H00, l’institut météorologique a levé l’alerte rouge pluie-inondation sur les deux départements méditerranéens qui restent en vigilance jaune.

AFP

En revanche, trois départements du Sud-Est, Bouches-du-Rhône, Var et Vaucluse sont en vigilance orange en raison de risques d’inondations.

Cet « épisode méditerranéen » a entraîné l’annulation, par mesure de précaution, de très nombreux événements culturels et sportifs dimanche, dont le choc attendu dans la soirée à Monaco entre le club de la Principauté et le Paris Saint Germain (PSG), en 15e journée de Ligue 1 de football.

Cinémas fermés à 13h dans les Alpes-Maritimes, massifs forestiers interdits au public: après les six morts de la semaine dernière dans le Var, les autorités préfectorales à Nice et Toulon avaient pris les devants dimanche, dans deux départements où quelque 150 communes au total avaient été reconnues en état de catastrophe naturelle samedi.

Le trafic des trains express régionaux, totalement interrompu entre Toulon (Var) et Vintimille, côté italien, ainsi qu’entre Cannes et Grasse (Alpes-Maritimes) a repris lundi matin, a indiqué la SNCF. En revanche, une partie de la ligne à grande vitesse aux alentours d’Avignon (Vaucluse) était inondée, nécessitant le détournement des TGV sur les voies classiques.

Une douzaine de routes étaient toujours coupées sur la bande littorale lundi matin.