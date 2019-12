La troupe de «Cats» à Montréal en mars

La comédie musicale à succès Cats sera présentée en anglais à huit reprises en mars prochain, à Montréal. Les célèbres chats s'empareront de la scène de la salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts du 17 au 22 mars 2020.

Les billets pour les représentations – dont deux auront lieu en après-midi – seront en vente à compter de vendredi à 10 h (evenko.ca). Les moins chers seront disponibles au coût de 44,25 $ l'unité.

Avant de s'arrêter à Montréal, la plus récente tournée nord-américaine de Cats passera par le Centre national des arts d'Ottawa, du 10 au 15 mars. Elle est actuellement à l'affiche au théatre Princess of Wales de Toronto où elle est sera offerte jusqu'au 5 janvier.

Classique de Broadway, Cats a été composée par le légendaire Andrew Lloyd Webber. L'oeuvre a vu le jour en 1982, au Winter Garden Theatre. Au total, elle a été jouée dans plus de 30 pays déjà, et vue par plus de 73 millions de spectateurs. Grâce à elle, ses artistes et artisans ont notamment récolté sept prix Tony.

Un nouveau film du même titre est par ailleurs attendu le 20 décembre sur les écrans des salles obscures. Réalisé par Tom Hooper, il met en vedette Idris Elba, Taylor Swift, Ian McKellen, Rebel Wilson et Judi Dench, tous transformés en félins.