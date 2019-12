Le feu rouge le plus frustrant en ville

Heures de pointe ou non, les automobilistes qui empruntent l’intersection de Henri-Bourassa et de Pie-IX doivent toujours attendre longtemps au feu rouge. La raison est simple : la Ville de Montréal ne souhaite pas rendre cet endroit plus fluide depuis qu’elle a décidé de mettre à terre l’échangeur routier.

À LIRE AUSSI : Comment ça marche la synchronisation des feux ?

À la demande d’un citoyen exaspéré, je me suis rendue en voiture au carrefour Henri-Bourassa/Pie-IX pour y tester les feux de circulation dans chaque direction. Chaque jour, plus de 70 000 voitures empruntent cette intersection. J’ai calculé que si on est le premier automobiliste en file, il faut attendre 1 minute et environ 40 secondes avant d’avoir son feu vert dans trois directions :

Sur Henri-Bourassa direction est pour tourner sur Pie-IX direction nord

Sur le pont Pie-IX pour tourner vers l’est sur Henri-Bourassa

Sur Henri-Bourassa direction ouest pour juste traverser l’intersection

Sans compter qu’après toute cette attente, le feu vert ne dure parfois que 20 secondes. Ajoutez à ça un peu de trafic et ça devient infernal !

En questionnant l’équipe dédiée aux feux de circulation à la Ville de Montréal, j’ai appris que c’est l’intersection qui possède le plus long cycle de feux avec 12 phases différentes.

Traduction de ce bla-bla technique : c’est un carrefour où il y a beaucoup trop de feux de circulation, ce qui en fait un des endroits sur l’île où on se bute aux plus longs feux rouges.

Priorité aux bus et aux piétons

Officiellement, les porte-parole de la Ville ont toujours justifié le remplacement de l’ancien échangeur routier en expliquant que « la priorité a été accordée au transport en commun et aux piétons ». Officieusement, un ancien gestionnaire municipal impliqué dans les travaux m’a confié qu’un des objectifs (très politique) était aussi de décourager les habitants des banlieues de venir en auto dans la métropole.

« Le résultat est mitigé », analyse-t-il puisque l’offre en transport en commun est encore déficiente. Effectivement, on n’a qu’à penser au système rapide par bus (SRB) promis sur le boulevard Pie-IX depuis 10 ans... et dont les travaux récemment entamés ne seront pas finis avant la fin 2021 ! Selon la Ville, la venue du SRB diminuera les enjeux de circulation du secteur... à suivre, donc.

Aidez-nous!

Faites-nous part des situations qui irritent votre quotidien ! Transports en commun bondés, chantiers qui traînent, aménagements urbains absurdes, lâchez-vous lousse ! Devenez membre du groupe Facebook « Dans le trafic ».