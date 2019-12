Mariana Mazza prépare un film pour souligner la fin de sa tournée

Pour souligner le succès de sa tournée Femme ta gueule, qui tire à sa fin, et immortaliser certains souvenirs, l'humoriste Mariana Mazza a décidé d'en faire un film et non une simple captation sur scène.

Produit par Groupe Entourage et Les Productions Femme ta gueule, le long métrage contiendra des sketches et des improvisations liés à la plupart des numéros de son plus récent spectacle.

Tourné dans des lieux particuliers, avec des gens qui ne s'attendaient pas à voir débarquer les caméras, le film sera une réalisation d'Alec Pronovost qui a entre autres signé les capsules web de Julien Lacroix. Certaines personnalités y feront une brève apparition. Parmi elles, on retrouvera le groupe Random Recipe qui a créé la chanson de ce projet.

Une courte bande-annonce a été déposée sur le web, mais aucune date de sortie n'a été avancée.

Il ne reste qu'une poignée de dates à la tournée Femme ta gueule – dont plus de 300 000 billets ont été vendus – en décembre et janvier. On peut les consulter au marianamazza.com.

En 2020, outre dans son film, le public pourra voir l'humoriste en tant que juge de la troisième saison de l'émission La magie des stars qui se diffusée à compter du 12 janvier prochain sur les ondes de TVA.