Mélissa Désormeaux-Poulin fait ses adieux à la série «Ruptures»

C'est un gros chapitre qui se termine pour Mélissa Désormeaux-Poulin. La série «Ruptures», dans laquelle elle tient la vedette depuis cinq ans, tire sa révérence.

En ondes depuis janvier 2016 à ICI Radio-Canada Télé, c'est ce lundi que la populaire émission prend fin, après cinq saisons.

Pour l'occasion, Mélissa Désormeaux-Poulin, qui incarne le personnage principal, celui de l'avocate Ariane Beaumont, a décidé de faire publiquement ses adieux à ce pan de sa vie, et ce, non sans émotion.

Sur son compte Instagram, la comédienne a publié plusieurs clichés pris lors des tournages au fil des ans. On y reconnaît, évidemment, des visages familiers qu'on a pu appréciés comme Catherine Trudeau, Isabel Richer et Julie Ringuette, entre autres, mais aussi certains membres de l'équipe technique.

«**post mélancolique** Ce soir c’est la dernière de ¨Ruptures¨. Dire au revoir, terminer, partir, conclure un chapitre, j’ai toujours trouvé ces moments particuliers. Cette fin... je la trouve belle et difficile. Cette fin je ne savais pas qu’elle me toucherait autant. Dire adieux à cette Ariane plus grande que nature ça me fait mal, mais surtout dire au revoir à tous ces humains extraordinaires que j’ai eu la chance de découvrir et côtoyer pendant cinq ans. Je me suis attachée profondément...» a-t-elle entre autres écrit.

Les fans de Mélissa Désormeaux-Poulin n'auront pas à attendre trop longtemps pour la revoir au petit écran, car elle fait partie de la distribution de la nouvelle série «Épidémie» qui sera diffusée dès le 7 janvier à TVA.