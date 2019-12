Michel Côté: à New York pour voir Harry Potter

MONTRÉAL – Michel Côté, qui dit peu sortir dans les premières à Montréal, arrive tout juste d’un séjour à New York avec sa tendre moitié, Véronique LeFlaguais.

Le couple en a profité pour aller voir des spectacles, dont celui mettant en scène Harry Potter sur Broadway, dont il dit avoir trouvé les effets spéciaux «hallucinants». L’une de ses amies de longue date figure également dans la production.

«Fiona Reid, la marraine de mon fils aîné, Charles, est la grande copine de Véronique, et elle joue dedans», a raconté l’acteur, à la première de 2019 Revue et corrigée au Théâtre du Rideau Vert, lundi. «Je l’ai connue il y a 40 ans. C’est la plus grande actrice canadienne-anglaise. On n’avait pas le choix d’aller la voir... mais c’était un peu long! [Rires].»

Plus tôt cet automne, fin septembre – début octobre, Michel Côté et Véronique LeFlaguais étaient allés en Afrique du Sud. «On est trop occupés pour travailler!», a lancé Michel Côté.