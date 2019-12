Oilers: déjà 50 points pour Connor McDavid et Leon Draisaitl

Les attaquants des Oilers d’Edmonton Connor McDavid et Leon Draisaitl sont devenus les premiers patineurs de la Ligue nationale de hockey (LNH) à atteindre les 50 points cette saison.

Les deux vedettes ont réussi l’exploit dans une victoire de 3 à 2 sur les Canucks, dimanche soir, à Vancouver. Contre leurs rivaux de la Colombie-Britannique, McDavid a fourni deux mentions d’aide, tandis que Draisaitl a touché la cible à deux reprises.

Le premier a maintenant amassé 19 buts et 32 aides pour 51 points, alors que le second a obtenu 18 filets et 32 passes pour 50 points. Ils ont atteint cette marque en 29 parties, ce qui fait d’eux les premiers coéquipiers à atteindre cet échelon en autant de rencontres depuis Mario Lemieux, Jaromir Jagr et Ron Francis chez les Penguins de Pittsburgh en 1995-1996.

Faire produire les autres

«Ils font en sorte que les choses se passent, a indiqué l’entraîneur-chef des Oilers Dave Tippett au site internet de la LNH après le gain de sa troupe. Ils étaient tous les deux très bons ce soir [dimanche]. Connor était en jambe et nous les avons fait jouer sur des trios différents. Nous leur avons demandé de faire produire d’autres joueurs et ils l’ont fait.»

En effet, Tippett a décidé de séparer ses deux prolifiques attaquants en raison de l’absence de leur complément habituel, Zack Kassian. L’ancien patineur du Canadien de Montréal souffre d’une blessure au dos.

McDavid a notamment été jumelé à Josh Archibald et c’est lui qui a inscrit le premier but de la formation de l’Alberta. De son côté, Draisaitl a permis aux Québécois Alex Chiasson d’amasser deux aides.

Reste maintenant à voir si Tippett répétera l’exercice alors que ses Oilers recevront la visite des Sénateurs d’Ottawa, mercredi soir, au Rogers Place.