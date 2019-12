Opération CIBLER: Les policiers ont effectué plus de 500 visites dans des établissements licenciés du Québec

Les policiers ont réalisé une grande tournée des bars au cours du mois de novembre au Québec dans le but d’augmenter le sentiment de sécurité à l’intérieur de ces établissements.

Entre le 7 et le 30 novembre, de nombreux corps policiers, dont la Sûreté du Québec et la Gendarmerie royale du Canada, ont effectué plus de 500 visites d’établissements licenciés un peu partout dans la province, dans le cadre de l’opération CIBLER (Concertation contre l’intimidation dans les bars licenciés avec l’équipe de renseignement).

Ces visites avaient notamment pour but de tisser des liens avec les tenanciers et le personnel.

Au cours de la seule soirée du 28 novembre, 250 policiers provenant de 31 services de police différents ont conjointement visité par moins de 183 établissements situés dans une dizaine de régions du Québec. Au total, 16 personnes ont été arrêtées pour divers motifs lors de cette soirée.