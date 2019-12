Pool de la NFL : place aux éliminatoires

Dans la grande majorité des pools de football de la NFL, les éliminatoires s’amorcent cette semaine. Voici donc sept joueurs susceptibles d’être disponibles au ballotage et qui pourraient vous permettre de remporter votre match de premier tour :

Mitchell Trubisky – Quart-arrière (disponible dans 81 % des ligues Yahoo!)

De nombreux poolers ont abandonné le pivot des Bears de Chicago après plusieurs contre-performances. Trubisky a cependant rebondi lors des deux derniers affrontements des siens, récoltant plus de 275 verges. Il a également lancé trois passes de touché lors de la 13e semaine d’activités contre les Lions de Detroit. Cette semaine, l’équipe de l’Illinois se frottera aux Cowboys de Dallas. Une formation qui a perdu ses deux derniers duels.

Devlin Hodges – Quart-arrière (disponible dans 98 % des ligues Yahoo!)

Hodges n’a rien cassé cette saison lorsqu’il était aux commandes de l’attaque des Steelers de Pittsburgh. Il a toutefois complété 66% de ses passes tentées pour 212 verges et un majeur dans un gain de 20 à 13 sur les Browns de Cleveland. Lors de la 14e semaine, l’athlète de 23 ans devient cependant intéressant pour les poolers, car il affronte les Cardinals de l’Arizona. Une formation qui a permis aux quarts-arrière de faire énormément de points en 2019.

James Washington – Receveur de passes (disponible dans 77 % des ligues Yahoo!)

Comme dans le cas de Hodges, le fait que les Cardinals soient les prochains adversaires des Steelers favorise grandement l’utilisation de Washington. Ce dernier a toutefois démontré qu’il était capable de produire contre n’importe qui. Il a en effet amassé 90 verges ou plus lors de trois de ses quatre dernières sorties. Il a également attrapé trois ballons dans la zone des buts lors de cette séquence.

Cole Beasley - Receveur de passes (disponible dans 68 % des ligues Yahoo!)

Beasley se retrouve dans notre palmarès pour une deuxième semaine consécutive, car s’il est toujours disponible, vous devez le réclamer. Contre les Cowboys la semaine dernière, il a attrapé six passes pour 110 verges et un majeur. Sa production devrait diminuer contre les puissants Ravens de Baltimore, mais il est devenu l’une, sinon la cible favorite de Josh Allen.

Raheem Mostert – Porteur de ballon (disponible dans 86 % des ligues Yahoo!)

Ayant amorcé l’affrontement contre les Ravens comme deuxième porteur de ballon, Mostert a rapidement démontré qu’il méritait d’avoir le ballon plus souvent que ses coéquipiers. Les entraîneurs en ont pris bonne note et en 19 courses, il a obtenu 146 verges de gains et un majeur. S’il peut faire autant de points contre l’une des meilleures équipes de la NFL, Mostert pourrait être dévastateur face aux Saints de La Nouvelle-Orléans.

Benny Snell fils – Porteur de ballon (disponible dans 66 % des ligues Yahoo!)

Tant et aussi longtemps que James Conner n’aura pas retrouvé la santé, Benny Snell fils sera le porteur de ballon numéro 1 des Steelers. Il a su démontrer qu’il était en mesure d’accomplir la tâche. Dimanche, il a franchi 63 verges et trouvé la zone payante en 16 portées de ballon.

Mike Gesicki – Ailier rapproché (disponible dans 81 % des ligues Yahoo!)

L’ailier rapproché des Dolphins de Miami a été visé sept fois lors de chacune de ses deux dernières parties et a inscrit un touché à chaque fois. Il est devenu une source sûre pour le quart-arrière Ryan Fitzpatrick. Les pauvres Giants de New York seront les prochaines victimes de celui qu’on considère comme un athlète hors-norme.