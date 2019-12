10 idées-cadeaux mode pour tous les styles et budgets

En décembre, c’est définitivement le temps du magasinage des fêtes. Quoi offrir à la belle-mère, au frère, au cousin, à la tante et au grand-oncle? Oubliez les vieilles chemises carottées, les gels de douche parfumés et les traditionnelles pantoufles, et faites preuve d’originalité! Je vous propose donc un guide de 10 idées-cadeaux axé sur la mode, qui plaira à tous les styles et qui conviendra à tous les budgets.

1. Pour les grands frileux : Des gants canadiens KOMBI

L’hiver est loin d’être terminé! Que vous soyez des aimants de la nature en forêt, des amateurs de ski ou encore les plus frileux en ville, la compagnie canadienne KOMBI est connue pour ses gants et mitaines soigneusement fabriqués au Canada. Impossible d’y avoir froid aux mains grâce aux matériaux de couches isolantes qui garde la chaleur! Plusieurs modèles pour hommes, femmes et enfants sont disponibles. * Disponible à la boutique éphémère de KOMBI au 4890 rue Sherbrooke à Westmount ou en ligne kombicanada.com- à partir de 44,95$

2. Pour la fashionista urbaine : Le denim montréalais de la marque Numero

La nouvelle entreprise montréalaise Numero propose plusieurs pièces de denim de qualité supérieure pour la femme à la recherche d’un jean, se conformant à son style de vie. Ne jurant que par le meilleur tissu de fabrication, Numero offre des modèles qui conviennent à toutes les silhouettes et toutes les tailles. De plus, on adore les coupes hyper tendances (des tailles hautes aux coupes cigarette) qui sculptent les courbes sans laisser place aux bourrelets! *Disponible en ligne au numerobrand.com – à partir de 60 $

3. Pour les audacieux : La montre colorée de Swatch

Des couleurs en hiver, on en a de besoin! La marque suisse Swatch l’a bien compris, puisque cette saison, elle a lancé la collection I love your Folk avec des designs audacieux, des graphiques, et des imprimés originaux. La montre n’est plus un simple accessoire, mais elle devient aussi un objet de liberté d’expression que l’on porte au poignet. Les modèles pour femmes et hommes sont tous aussi colorés les uns que les autres. *Disponible à la boutique Swatch, au La Baie et en ligne de 80 à 90 $.

4. Pour la Belle au Bois dormant : Les taies d’oreillers Cilque pour des cheveux soyeux

Saviez-vous que la soie est un tissu hypoallergène, qui aide à oxygéner votre peau et qui protège vos cheveux? Oui, mesdames! Il est donc prouvé que la soie est beaucoup moins abrasive que d’autres tissus, ce qui donne un effet revitalisant pour votre peau et vos cheveux. De plus, la soie garde la fraîcheur en été et la chaleur en hiver. Avec les taies d’oreillers de la compagnie Cilque Beauty Sleep, dites adieu aux cheveux horribles du matin et bonjour à une crinière plus domptable et soyeuse. *Disponible chez La Baie ou en ligne au www.cilque.com de 79 à 99$

5. Pour le « gamer » : Le pantalon en sweat polaire confortable d’Uniqlo

Impossible de se tromper avec le fameux sweat pants! Que vous ayez un fils, un frère, un meilleur ami ou un amoureux qui passent ses journées à jouer aux jeux vidéo, c’est l’article conçu pour lui. Le pantalon en sweat polaire du géant du détail Uniqlo, est tellement populaire, pratique, abordable et surtout confortable, qu’il est souvent en rupture de stock. Il faut se dépêcher pour se le procurer. On adore ce look décontracté que l’on peut adopter, de la ville au chalet. *Disponible en ligne seulement au uniqlo.com à 39,90$

6. Pour la voyageuse : Parfum applicateurs à bille NEST

Lorsqu’on voyage, on se prive souvent de notre parfum préféré, de peur que le flacon soit débarrassé à la sécurité. C’est pourquoi, il est ingénieux de faire cadeau à notre amie voyageuse, du parfum applicateur à bille de NEST Fragrances. Ces eaux de parfums en format compact sont également géniales pour celles qui souhaitent expérimenter de nouvelles fragrances, sans engagement! Bref, elles se glissent bien dans n'importe quel sac à main ou trousse de voyage. Quatre effluves sont disponibles : Black Tulip, Indigo, Wild Poppy et Wisteria Blue. *Disponible chez Sephora- à 36$

7. Pour la casanière : Les bas aux genoux en chenille de La Vie en Rose

Offrez du confort à Noël! Après le pantalon de jogging au frère, je vous propose des bas aux genoux pour votre belle-sœur! Une paire de bas de plus ne fait qu’amplifier l’indice de bonheur en écoutant en rafale des émissions de Ciné-Cadeau! Les boutiques La Vie en Rose vous offre donc une panoplie de bas en motifs, poilus, en chenille ou encore en tricot. Pour faire plus original, optez pour la paire en chenille rouge qui se porte au-dessus des genoux. Très stylé! *Disponible dans une boutique La Vie en Rose ou en ligne lavieenrose.com – à 19,95 $

8. Pour la princesse (en attendant la bague) : Des perles à la Maison Birks

Maryline Monroe a dit un jour : « Les diamants sont les meilleurs amis des femmes ! » Comme nous n’avons pas tous le budget de nous procurer un diamant, nous pouvons en revanche offrir des perles! Avec la collection Birks Bee Chic, la fameuse bijouterie La Maison Birks, rend plus accessible ses diverses pièces de bijoux luxueux. Avec la paire de boucles d’oreilles de perles d’eau douce, vous ferez plaisir à n’importe quelle princesse des temps modernes! En argent plaqué rhodium et montées sur des boucles d'oreilles Birks Bee Chic, cette paire est élégante à souhait! *Disponible à la Maison Birks Montréal à 150$

9. Pour la fanatique beauté : Sérum Vitamine C 10%

Question de trouver un produit de beauté haut de gamme d’ici, le sérum Vitamine C 10% du Laboratoire Dr Renaud, est un bijou de l’univers esthétique et cosmétique. Composé de vitamine C sous sa forme la plus pure et de la technologie M2PE, qui permet l’absorption d’actifs, ce produit aide à neutraliser les signes du vieillissement prématurés et redonne à la peau un véritable air de jeunesse. Avec les temps froids, ce produit redonne de la vigueur à la peau! C’est le cadeau parfait pour maman. *Disponible exclusivement dans les instituts beauté - à 115 $

10. Pour la future maman : L’accessoire idéale Mamaloop

Autour de moi, c’est littéralement l’explosion d’un « baby-boom »! Dans la trentaine, les baby showers se multiplient, mais pour Noël, quel est l’item idéal? En fait, j’ai eu la chance de découvrir la bandoulière MAMALOOP, qui permet de transporter la coquille de bébé plus facilement, en contribuant à diminuer les douleurs lombaires. La MAMALOOP contribue à obtenir une meilleure posture, en répartissant le poids sur l’ensemble du corps et diminue ainsi la fatigue et l’inconfort. Elle est composée de cuir rembourré et cousue à la main et fièrement conçue au Québec! *Disponible en ligne au mamaloop.com - à 39,95$