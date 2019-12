BRIÈRE SYLVAIN, Thérèse



À Saint-Jérôme, le 30 novembre 2019, à l'âge de 92 ans, est décédée Mme Thérèse Sylvain. Elle repose désormais auprès de son époux M. Charles Brière et de ses fils Benoit et Mario (feu Joanne Lévesque).Elle laisse dans le deuil ses enfants Yvon (Francine Lamarche B.), Lise (Michel Paradis), Murielle (Robert Goyette), Marc (Danielle Boisclair), Donald (Patricia Tessier), Patrick (Marie-Ève Cossette), ses petits-enfants et leurs conjoint(es), ses arrière-petits-enfants, ses belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le jeudi 5 décembre de 14h à 17h et de 19h à 21h30 et le vendredi 6 décembre dès 9h au salon de la :Les funérailles seront célébrées en l'Église Ste-Paule, 920 rue Labelle, le vendredi 6 décembre à 11h et l'inhumation aura lieu tout de suite après au Cimetière de Saint-Jérôme.La famille tient à remercier le personnel et la direction du CHSLD Saint-Jérôme et le personnel du 5e étage de l'Aile A de l'Hôpital de Saint-Jérôme pour les bons soins prodigués.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC.